Repara JMAS hundimientos provocados por las lluvias en dos sectores de Ciudad Juárez

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Las afectaciones se registraron en las colonias Melchor Ocampo y Partido Romero tras las precipitaciones del miércoles por la noche.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que cuadrillas del Departamento de Alcantarillado trabajan en la reparación de dos hundimientos registrados en distintos puntos de la ciudad, los cuales fueron ocasionados por las lluvias que se presentaron durante la noche del pasado miércoles.

Las afectaciones se localizan en los cruces de Venezuela y Municipio Libre, así como en Jacinto Benavente y Eduardo Barrios, donde personal técnico realiza labores para restablecer las condiciones de seguridad y circulación en ambas vialidades.

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En el caso del hundimiento ubicado en la calle Venezuela y Municipio Libre, la dependencia explicó que el problema fue provocado por el colapso de una tubería de alcantarillado que había concluido su vida útil, por lo que será sustituida por infraestructura nueva.

“Trabajamos en reparar el colapso de esta tubería porque concluyó su vida útil. Vamos a instalar tubería nueva para realizar la reparación. Este hundimiento mide aproximadamente cinco metros y esperamos concluir los trabajos este mismo día”.

La JMAS detalló que las maniobras incluyen la excavación del área afectada, el retiro del tramo dañado y la colocación de nueva tubería para garantizar el correcto funcionamiento de la red sanitaria.

En cuanto al hundimiento localizado en el cruce de Jacinto Benavente y Eduardo Barrios, la dependencia informó que los trabajos de reparación iniciarán una vez que personal de una empresa gasera concluya las acciones necesarias para inhabilitar de forma segura las líneas de gas que atraviesan la zona.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por ambos sectores, ya que las labores podrían generar cierres parciales y afectaciones temporales a la circulación.

Finalmente, la JMAS agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias derivadas de los trabajos y reiteró que las acciones tienen como objetivo garantizar la seguridad de los usuarios y la adecuada operación de la infraestructura sanitaria de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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