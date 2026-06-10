Repara JMAS hundimientos en López Mateos y Tecnológico tras afectaciones en la red sanitaria

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Las labores incluyen sustitución de tuberías dañadas y cierres parciales a la circulación en dos de las principales vialidades de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realiza trabajos de reparación en dos hundimientos registrados sobre las avenidas Adolfo López Mateos y Tecnológico, donde se detectaron daños en la infraestructura de alcantarillado derivados del deterioro de tuberías que han concluido su vida útil.

Las intervenciones se desarrollan en el cruce de López Mateos y bulevar Óscar Flores, así como en Tecnológico y Aguirre Laredo, puntos donde fue necesario implementar maniobras de excavación y sustitución de infraestructura sanitaria.

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El jefe del Departamento de Alcantarillado de la JMAS, Ismael Corona, informó que el hundimiento localizado sobre López Mateos se originó tras las lluvias recientes que afectaron un colector de 24 pulgadas de diámetro.

“Actualmente nos encontramos en la etapa de apertura y reparación. Se reemplazará un tramo aproximado de entre 6 y 10 metros de tubería por material PVC, cuya vida útil es de alrededor de 50 años. Además de atender la afectación, estos trabajos permiten avanzar en la modernización del sistema de drenaje”, explicó.

La reparación contempla la sustitución de la tubería de concreto por material PVC, considerado de mayor resistencia y durabilidad para el sistema sanitario.

En el caso del hundimiento ubicado en Tecnológico y Aguirre Laredo, la dependencia indicó que las condiciones son similares, aunque la profundidad de la excavación requiere el uso de maquinaria especializada para acceder a la infraestructura dañada.

Los trabajos en este punto contemplan el reemplazo de aproximadamente seis metros de tubería, con el objetivo de restablecer las condiciones adecuadas de operación de la red de drenaje.

Debido a las maniobras, se mantienen cierres parciales a la circulación, incluyendo dos carriles vehiculares y el carril confinado del Juárez Bus en la avenida Tecnológico, situación que es atendida de manera coordinada con la Coordinación General de Seguridad Vial.

Una vez concluidas las reparaciones, personal del Departamento de Bacheo de la JMAS realizará la reposición del pavimento para restablecer completamente la circulación en ambas vialidades.

La descentralizada informó que durante los últimos días también fueron atendidos otros hundimientos registrados en distintos sectores de la ciudad, entre ellos uno en la zona Centro, entre las calles Miguel Hidalgo y Santos Degollado, además de otro localizado en Tecnológico y Cesáreo Santos.

La JMAS señaló que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento y modernización de la infraestructura sanitaria, con el propósito de mejorar la operación del sistema de drenaje y prevenir afectaciones a la movilidad urbana y a los servicios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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