Reiniciarán convocatoria para integrar el Consejo de Movilidad y Seguridad Vial

Regidores buscan ampliar la participación ciudadana en decisiones sobre movilidad y seguridad pública

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones edilicias de Movilidad y de Seguridad Pública acordaron reiniciar el proceso de convocatoria para conformar el Consejo de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de garantizar que la elección de sus integrantes se apegue a los lineamientos legales y fomentar una mayor participación ciudadana.

El regidor y coordinador de la Comisión de Movilidad, José Eduardo Valenzuela Martínez, informó que días atrás se había emitido una convocatoria; sin embargo, algunos procedimientos necesarios para la designación de nuevos miembros no pudieron concretarse.

Tras revisar el documento, los integrantes de la Comisión determinaron que era necesario reiniciar el proceso para asegurar que la integración del Consejo cumpla con todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

“La participación ciudadana en este Consejo es importante porque la toma de decisiones no sólo puede ser por parte de los funcionarios públicos”.

Valenzuela Martínez adelantó que los regidores volverán a sesionar para lanzar la nueva convocatoria y solicitarán a la Coordinación General de Comunicación Social mayor difusión, a fin de incentivar que más personas se postulen.

El edil subrayó que la inclusión de ciudadanos permite incorporar distintas perspectivas sobre las necesidades de la ciudad, lo que contribuye a fortalecer las acciones en materia de movilidad y seguridad vial.

El Consejo de Movilidad y Seguridad Vial es un órgano de carácter consultivo que busca involucrar a la sociedad en la planeación y evaluación de políticas públicas, en un contexto donde los temas de tránsito, infraestructura urbana y prevención de accidentes forman parte de la agenda prioritaria del municipio.

