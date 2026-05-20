Rehabilita JMAS rutas alternas por cierre en el bulevar Independencia

Publicidad - LB2 -

La obra contempla la instalación de un colector sanitario que beneficiará a más de 15 mil habitantes en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que realiza trabajos de rehabilitación en vialidades que funcionarán como rutas alternas ante el próximo cierre temporal del carril de baja velocidad del bulevar Independencia.

La dependencia explicó que el cierre será necesario para llevar a cabo la instalación de un colector de drenaje sanitario de 24 pulgadas, obra que beneficiará a más de 15 mil habitantes del sector.

- Publicidad - HP1

El ingeniero Isidro Morales, del área de Dirección Técnica de la JMAS, detalló que actualmente se trabaja en el mantenimiento del pavimento de la avenida Unesco y de la calle Facundo de Zuviría, vialidades que serán utilizadas para desviar el tráfico local durante el desarrollo de la obra.

“El tráfico local será desviado por la avenida Unesco, posteriormente continuará por la calle Facundo de Zuviría”.

La circulación se reincorporará al bulevar Independencia a través de la avenida Miguel de la Madrid, según informó personal técnico de la dependencia.

La JMAS señaló que los trabajos de instalación del colector iniciarán una vez que la Coordinación General de Seguridad Vial otorgue la autorización correspondiente para el cierre temporal del carril afectado.

El organismo indicó que el nuevo colector permitirá atender el crecimiento industrial en la zona de Miguel de la Madrid y disminuir la saturación que actualmente presentan otros colectores sanitarios del sector.

La dependencia también informó que mantuvo comunicación con empresas ubicadas en el área para coordinar acciones y reducir afectaciones al tránsito de trabajadores y usuarios de la zona.

“Estamos por iniciar la instalación de un colector que permitirá atender el crecimiento industrial de la zona”.

La JMAS reiteró que estas acciones forman parte de los trabajos de fortalecimiento de infraestructura sanitaria en Ciudad Juárez y buscan minimizar molestias a la ciudadanía durante el desarrollo de la obra.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.