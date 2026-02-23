Movil - LB1A -
Rehabilita Alumbrado Público sistema de iluminación en la colonia Municipio Libre

POR Redacción ADN / Agencias
Instalan poste, subestación eléctrica y nuevo cableado para fortalecer el servicio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Alumbrado Público realizó trabajos de rehabilitación y mantenimiento del sistema de iluminación en la colonia Municipio Libre, con el propósito de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la seguridad en el sector.

El titular de la dependencia, Abraham Espitia, informó que las acciones contemplaron la rehabilitación de la instalación eléctrica y la puesta en funcionamiento de luminarias que se encontraban fuera de operación, lo que permitió restablecer el servicio en distintos puntos de la zona.

Como parte de la intervención, se instaló un poste de concreto de 11 metros de altura, además de una subestación eléctrica que optimizará el suministro de energía en el área intervenida.

También se colocó un gabinete de control para mejorar la operación y supervisión del sistema de alumbrado, facilitando la detección de fallas y el mantenimiento preventivo.

En materia técnica, se llevó a cabo la rehabilitación de la red mediante la instalación de cable 1/0 ACSR, material que ofrece mayor capacidad de conducción y durabilidad en la infraestructura eléctrica.

Con estas acciones, la dependencia municipal busca garantizar un servicio más eficiente y contribuir a mejores condiciones de seguridad y calidad de vida para los habitantes de la colonia Municipio Libre.

