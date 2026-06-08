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Regresa Sasha a casa bajo supervisión tras concluir observación

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La perrita fue entregada a su tutor con vacunas al corriente, chip y el compromiso de esterilización inmediata.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal entregó a la perrita “Sasha” a su tutor, Alejandro Alcocer, luego de concluir el periodo de observación clínica de diez días establecido en el protocolo de salud pública para animales involucrados en una agresión o mordedura.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que la mascota fue devuelta con su esquema de vacunación al corriente, tratamiento contra garrapatas, colocación de chip y el compromiso de realizar su esterilización de manera inmediata.

“La perrita ha mostrado una conducta muy pasiva, muy tranquila, e incluso en el momento de la entrega se le vio muy contenta”.

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La funcionaria explicó que Sasha regresó a su hogar bajo un resguardo oficial solicitado por el equipo legal de su tutor, con el acompañamiento de la rescatista Ana Félix, quien dará seguimiento al caso y mantendrá comunicación con la dependencia.

Como parte de los acuerdos, la perrita recibirá adiestramiento para mejorar su conducta, en coordinación con su tutor y la rescatista designada.

Arredondo Salinas señaló que el caso deja una lección sobre la importancia de fortalecer la cultura de bienestar animal, así como la responsabilidad de quienes tienen mascotas y las llevan a espacios públicos.

La directora de DABA indicó que se buscará impulsar señalización e indicaciones en áreas públicas para facilitar el ingreso seguro de animales de compañía, tanto para sus responsables como para la ciudadanía.

Alejandro Alcocer manifestó su satisfacción por tener nuevamente a Sasha en casa, mientras que Ana Félix subrayó que el caso implica compromisos para todas las partes involucradas.

“No todos los lugares son pet friendly y eso hay que respetarlo. Además, no todos los perros pueden ser sacados a lugares públicos”.

La representante animalista también deseó la pronta recuperación del menor lesionado y llamó a que esta experiencia refuerce la responsabilidad compartida en el cuidado, manejo y convivencia con animales de compañía.

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