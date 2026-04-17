Registran nacimientos de aves en Parque Central de Ciudad Juárez

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Especies, incluida una catalogada como amenazada, reportan nuevas crías en el área natural

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Parque Central de Ciudad Juárez reportó el nacimiento de diversas especies de aves, como resultado de las condiciones ambientales y acciones de conservación implementadas en el recinto.

Entre los registros más recientes destacan 11 polluelos de pato norteño, así como cuatro nidos de pato tepalcate, de los cuales ya han nacido tres crías, lo que refleja actividad reproductiva constante en el ecosistema del parque.

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También se contabilizan tres crías de monjita americana y dos de ganso canadiense, especie que utiliza este espacio como punto de resguardo durante sus periodos de estancia.

Uno de los datos más relevantes es el nacimiento de ocho crías de pato mexicano, especie catalogada como amenazada de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que representa un avance en materia de conservación.

“Estos nacimientos son resultado de las condiciones ambientales adecuadas del recinto y del trabajo permanente en el cuidado de la fauna”

Autoridades del parque señalaron que las acciones de monitoreo, alimentación balanceada y protección de hábitats han sido clave para favorecer la reproducción de las especies.

El Parque Central cuenta con una extensión de 49.5 hectáreas, donde se implementan estrategias para mantener el equilibrio ecológico y garantizar espacios seguros para la vida silvestre.

Con estos resultados, el recinto refuerza su papel como un área de conservación urbana, contribuyendo a la preservación de especies y al cuidado de la biodiversidad en Ciudad Juárez.

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