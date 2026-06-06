Registra Tesorería Municipal alta participación en jornada realizada en Riberas del Bravo

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Contribuyentes aprovecharon descuentos, convenios y facilidades de pago durante la visita de la Unidad Móvil.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Unidad Móvil de Tesorería Municipal registró una importante afluencia de contribuyentes durante la jornada de atención realizada en el Centro Comunitario de Riberas del Bravo, donde decenas de ciudadanos acudieron para aprovechar descuentos y realizar diversos trámites relacionados con sus contribuciones municipales.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, destacó la participación de las y los juarenses que desde temprana hora acudieron al módulo itinerante para regularizar su situación fiscal y acceder a los beneficios ofrecidos por la Tesorería Municipal.

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Durante la jornada, los asistentes realizaron pagos del impuesto predial, aprovecharon descuentos en recargos derivados de adeudos anteriores y accedieron a esquemas de pago diferido, además de obtener beneficios en multas de vialidad.

“Este tipo de programas permiten acercar los servicios municipales a las colonias”.

La funcionaria señaló que la respuesta ciudadana obtenida en Riberas del Bravo refleja el interés de la población por cumplir con sus obligaciones y aprovechar las facilidades que ofrece el Municipio para regularizar adeudos de manera accesible.

Asimismo, destacó que la estrategia busca evitar traslados hasta las oficinas centrales, facilitando la realización de trámites directamente en los sectores donde habitan las familias juarenses.

La Dirección de Ingresos informó que la Unidad Móvil continuará recorriendo distintas colonias de la ciudad con el propósito de ampliar la cobertura de atención y acercar los servicios de Tesorería a un mayor número de contribuyentes.

“La Unidad Móvil de Tesorería continuará visitando distintos sectores de la ciudad con el objetivo de acercar los servicios a más familias juarenses”.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a la ciudadanía para mantenerse informada sobre las próximas fechas y ubicaciones del programa, el cual forma parte de las acciones orientadas a facilitar el cumplimiento de contribuciones y mejorar la atención a los usuarios.

La Tesorería Municipal agradeció la participación de quienes acudieron a la jornada y destacó que estos esquemas de atención permiten fortalecer la recaudación y acercar servicios gubernamentales a las comunidades de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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