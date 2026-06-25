Regidores entrevistan a aspirantes para integrar el Consejo Consultivo de Movilidad Humana

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Cabildo analizará los perfiles de 12 personas interesadas en formar parte del órgano consultivo que fortalecerá la participación ciudadana en políticas de movilidad humana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- Regidores de las comisiones edilicias de Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, así como de Participación Ciudadana, realizaron las entrevistas a las y los aspirantes que buscan integrar el Consejo Consultivo de Movilidad Humana del Municipio de Juárez, como parte del proceso de selección de este órgano ciudadano.

Durante la jornada participaron la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Dina Salgado Sotelo, junto con los regidores Jorge Alberto Jiménez Vargas, José Eduardo Valenzuela Martínez, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa y Martha Patria Mendoza Rodríguez, además del director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes.

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Las autoridades entrevistaron a 12 personas aspirantes, quienes presentaron su experiencia en temas relacionados con la migración y la movilidad humana, así como una reseña de su labor en asociaciones civiles y otras actividades orientadas a la atención de personas en contexto de movilidad.

“La mayoría de los perfiles evaluados cumplen con los requisitos necesarios para formar parte del Consejo.”

La regidora explicó que, pese a que los perfiles cumplen en su mayoría con los requisitos establecidos, corresponderá a los integrantes del Cabildo realizar un análisis detallado para definir la integración final del organismo.

“El Consejo Consultivo de Movilidad Humana tiene como propósito dar voz a los distintos sectores de la sociedad interesados en incidir en las políticas públicas relacionadas con la movilidad humana.”

El órgano consultivo busca fortalecer la participación ciudadana mediante la presentación de propuestas e iniciativas que contribuyan al diseño de políticas públicas en materia de movilidad humana y atención a personas migrantes.

Las personas entrevistadas fueron Humberto Campos Favela, Mayra Alejandra Corona Carbajal, Estefany Beltrán del Río Vara, Daniel Rafael Soto Santa María, Francisco Javier Bueno Guillén, Omar Jesús Gómez Graterol, María Inés Barrios de la O, Daniela Hortencia Guerra Medrano, Evelyn América Rodríguez Lara, José Pablo Zúñiga González, Alejandra Muñoz Palacios y Luz Adriana Torres Serrano.

El proceso de selección forma parte de la integración del Consejo Consultivo de Movilidad Humana, instancia que busca consolidar la participación de la sociedad civil en la construcción de propuestas y acciones en beneficio de las personas migrantes y en situación de movilidad en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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