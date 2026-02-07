Movil - LB1A -
febrero 7, 2026 | 13:47
Inicio

Refuerzan servidores públicos cumplimiento de obligaciones de transparencia municipal

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Capacitan a 52 funcionarios en el uso del sistema estatal para garantizar información clara, oportuna y confiable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el Gobierno Municipal, personal de la Coordinación de Transparencia participó en una capacitación especializada impartida por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La jornada estuvo enfocada en el uso del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, una herramienta fundamental para la publicación, actualización y correcta difusión de información pública que las dependencias están obligadas a poner a disposición de la ciudadanía.

Durante el curso, 52 servidores públicos reforzaron conocimientos técnicos y normativos relacionados con el manejo de la plataforma, con el propósito de asegurar que los datos publicados cumplan con los criterios de claridad, oportunidad y confiabilidad establecidos en la legislación vigente.

La capacitación buscó homologar procedimientos y reducir errores en la carga de información, lo que permite mejorar la rendición de cuentas y el acceso efectivo a la información pública por parte de la población.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes de la administración municipal para consolidar una gestión abierta y responsable, alineada con los principios de transparencia y legalidad.

El Gobierno Municipal señaló que el fortalecimiento de estas capacidades internas contribuye a generar mayor confianza ciudadana en las instituciones, al garantizar que la información pública esté disponible y actualizada conforme a derecho.

