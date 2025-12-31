Refuerzan recorridos de destilichadero en el Centro Histórico

Publicidad - LB2 -

Las cuadrillas de Limpia intensificaron labores para retirar residuos voluminosos y mejorar la imagen urbana.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer las acciones de limpieza urbana, las cuadrillas de la Dirección de Limpia asignadas de manera permanente al Centro Histórico reforzaron los recorridos de destilichadero en esta zona de la ciudad, priorizando calles de alto tránsito y áreas con mayor acumulación de residuos.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que las labores se realizaron con el apoyo de unidades tipo motoneta, lo que permitió una atención más ágil y eficiente en vialidades donde el flujo vehicular y peatonal dificulta el ingreso de unidades de mayor tamaño.

“Estas acciones nos permiten retirar residuos de gran volumen y objetos en desuso de manera más rápida, mejorando la imagen urbana y manteniendo en mejores condiciones las calles y avenidas del Centro Histórico”.

El funcionario destacó que el retiro oportuno de este tipo de desechos contribuye a prevenir focos de contaminación, mejorar el entorno urbano y facilitar el tránsito en una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de Ciudad Juárez.

Asimismo, señaló que estas labores forman parte de una estrategia permanente para mantener el orden y la limpieza en el primer cuadro de la ciudad, especialmente en temporadas de mayor afluencia.

Ante este contexto, la Dirección de Limpia exhortó a la ciudadanía a realizar un manejo responsable de sus residuos, haciendo uso de los destilichaderos, megadestilichaderos y Puntos Limpios disponibles, así como a sumarse a la Cruzada del Cambio, con el fin de conservar una ciudad limpia y ordenada.

