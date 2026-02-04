Refuerza Municipio capacitación en transparencia a personal de dependencias municipales

Publicidad - LB2 -

Buscan fortalecer rendición de cuentas y garantizar el acceso a la información pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult) y de la Dirección General de Desarrollo Social recibió capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública, como parte de las acciones permanentes para fortalecer el cumplimiento normativo dentro del Gobierno Municipal.

La capacitación se llevó a cabo en las oficinas de la Coordinación de Transparencia, y estuvo enfocada en mejorar los procesos internos de gestión documental, la correcta atención de solicitudes de información y el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas que corresponden a los entes públicos.

De acuerdo con la dependencia, la jornada formativa puso especial énfasis en áreas relacionadas con la promoción cultural y el manejo de recursos públicos, al tratarse de sectores con alta interacción ciudadana y responsabilidades específicas en materia de transparencia.

Estas acciones forman parte de la política de gobierno abierto impulsada por la administración municipal, que ha priorizado la capacitación constante del personal para asegurar prácticas administrativas claras, responsables y alineadas con la normatividad vigente.

La Coordinación de Transparencia informó que mantiene un programa permanente de capacitaciones dirigido a direcciones, institutos y organismos municipales, con el objetivo de homologar criterios, reducir observaciones administrativas y fortalecer la cultura de la legalidad dentro de la administración pública.

Además, se ha trabajado en la actualización de procedimientos internos y en el acompañamiento técnico a las dependencias, a fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones de transparencia y una atención eficiente a la ciudadanía que ejerce su derecho a la información.

