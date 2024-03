Refrenda Cruz Pérez Cuéllar su Compromiso con Ciudad Juárez ante la Asamblea Municipal Electoral

Publicidad - LB2 -

Cruz Pérez Cuéllar, acompañado de familiares y líderes políticos, promete continuar el trabajo por Juárez, alineado con los principios de la Cuarta Transformación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la presentación oficial de su constancia de registro, Cruz Pérez Cuéllar se dirigió a los ciudadanos de Juárez para renovar su compromiso de seguir trabajando por el bienestar y el desarrollo de la ciudad. En un evento que contó con la presencia de su familia, diputados, empresarios y representantes de distintas organizaciones, Pérez Cuéllar destacó su conexión profunda con la ciudad, su gente y su cultura, reafirmando su devoción por seguir sirviendo a su comunidad.

Aunque las campañas locales no comienzan hasta el 25 de abril, lo que limita la presentación de propuestas específicas, Pérez Cuéllar enfatizó su intención de continuar guiando sus acciones bajo los ideales de la Cuarta Transformación: la honestidad, el compromiso y el trabajo incansable. “La única manera de hacer más por Juárez es no mentir, no traicionar y no robar”, afirmó, subrayando los valores que ha priorizado durante su carrera política.

El alcalde recordó sus raíces en Ciudad Juárez, desde su infancia en las calles de la ciudad hasta su educación en escuelas públicas, y cómo esas experiencias le han dado una perspectiva única sobre las necesidades y los desafíos de la comunidad. Pérez Cuéllar se comprometió a enfrentar los problemas de Juárez con cercanía, gestión y mucho trabajo, basándose en un enfoque de gobierno abierto y accesible para todos.

Además, expresó su confianza en la victoria electoral no solo para su reelección sino también para los candidatos de la coalición en los distritos locales y federales, así como en las senadurías, manteniendo una visión optimista y unida para el futuro político de Juárez y México. “Vamos a ganar 9 de 9 distritos locales, 4 de 4 distritos federales, las senadurías y la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez”, declaró con entusiasmo.

Con un cierre emocionante, Pérez Cuéllar rindió homenaje a figuras clave de la política nacional, como Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, y celebró la Cuarta Transformación, reafirmando su compromiso con los principios que definen este movimiento. “Que viva Juárez… vamos a ganar”, concluyó, inspirando a los presentes con un mensaje de esperanza y determinación para el futuro.