Reforzarán limpieza con Mega Destilichadero en la colonia Hidalgo

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El operativo se realizará este sábado para recolectar muebles, colchones, llantas y otros artículos en desuso

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia, llevará a cabo este sábado el Séptimo Mega Destilichadero en la colonia Hidalgo, con el propósito de facilitar a los vecinos la disposición adecuada de muebles viejos, colchones, llantas y otros artículos de gran tamaño.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que el operativo iniciará a las 10:00 de la mañana, para que las y los habitantes del sector cuenten con mayor tiempo para colocar sus objetos en desuso al pie de banqueta y facilitar su recolección.

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Siete camiones de caja abierta recorrerán el polígono comprendido entre las calles 5 de Mayo e Ignacio Ramírez, así como desde la avenida Ing. David Herrera Jordán, conocida como Malecón, hasta De las Américas y Hermanos Escobar.

El arranque oficial del operativo estará encabezado por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, en el monumento a Abraham González Casavantes, ubicado en el cruce de Hermanos Escobar y Uruguay.

Solís Kanahan explicó que la decisión de regresar a la colonia Hidalgo responde a solicitudes de vecinos, principalmente personas adultas mayores, quienes señalaron que no pudieron participar en el primer recorrido realizado meses atrás.

“Seguimos invitando a los juarenses a aprovechar los programas que ofrece el Gobierno Municipal para disponer correctamente de sus residuos y contribuir al cuidado de los espacios públicos”.

El funcionario destacó que el Gobierno Municipal mantiene programas permanentes para mejorar la imagen urbana y facilitar la disposición correcta de residuos, entre ellos Destilichadero, Mega Destilichadero, Puntos Limpios Fijos, Puntos Limpios a Tu Colonia y Juárez Amanece Limpio.

La Dirección de Limpia llamó a la ciudadanía a evitar el abandono de basura y tiliches en la vía pública, al recordar que el Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana del Municipio establece la responsabilidad de propietarios de mantener limpio el frente de viviendas y negocios.

Solís Kanahan señaló que una de las problemáticas recurrentes en distintos sectores de la ciudad es el depósito clandestino de residuos voluminosos, situación que obliga a redoblar esfuerzos en zonas donde ya se han realizado intervenciones de limpieza.

La dependencia reiteró la invitación a las y los habitantes de la colonia Hidalgo para participar en la jornada y colaborar con las acciones encaminadas a mantener una ciudad más limpia y ordenada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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