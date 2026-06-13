Reforestan Paseo de la Victoria y Antonio J. Bermúdez con 98 árboles

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La intervención contempla fresnos y rosalaureles para fortalecer áreas verdes y mejorar el entorno urbano en una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo una jornada de reforestación en el corredor vial conformado por las avenidas Paseo de la Victoria y Antonio J. Bermúdez, donde fueron plantados 98 árboles como parte de las acciones para fortalecer las áreas verdes y mejorar la imagen urbana de la ciudad.

Los trabajos se realizaron en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar y comprendieron dos tramos estratégicos de alta afluencia vehicular y peatonal.

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La intervención incluyó la plantación de 73 fresnos y 25 rosalaureles en espacios ubicados sobre la avenida Antonio J. Bermúdez, de Tomás Fernández a Manuel Gómez Morín, así como en Paseo de la Victoria, desde Manuel Gómez Morín hasta Ejército Nacional.

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, explicó que estas acciones buscan incrementar la cobertura vegetal en la ciudad y generar espacios más agradables para quienes transitan diariamente por estos sectores.

Además del mejoramiento visual del entorno, destacó que la ampliación de áreas verdes contribuye a la captura de contaminantes, la producción de oxígeno y la mitigación de los efectos de las altas temperaturas.

Las autoridades señalaron que la reforestación forma parte de una estrategia permanente orientada a fortalecer la infraestructura verde de Ciudad Juárez y promover beneficios ambientales para la comunidad.

Por su parte, el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar informó que este tipo de jornadas continuarán en distintos puntos de la ciudad como parte de un proyecto más amplio para incrementar el número de árboles en espacios públicos.

Indicó que el plan contempla la intervención de más de 40 vialidades en diversos sectores de Juárez, algunas de ellas con necesidades importantes de reforestación.

Entre los proyectos previstos destaca la avenida Villarreal Torres, donde se proyecta la plantación de hasta mil árboles como parte de las acciones para ampliar la cobertura vegetal urbana.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado y conservación de los árboles recién plantados, con el fin de garantizar su desarrollo y permanencia a largo plazo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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