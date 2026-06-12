Recorre Marco Bonilla el mercado Las Gladiolas y escucha a comerciantes de Juárez

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El alcalde de Chihuahua destacó el esfuerzo de las familias que impulsan la economía fronteriza desde el comercio popular.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, realizó un recorrido por el mercado de segundas Las Gladiolas, donde sostuvo encuentros con comerciantes, locatarios y ciudadanos para conocer de primera mano las necesidades y retos que enfrentan quienes dependen de esta actividad económica.

Durante su visita, el edil destacó el papel que desempeñan las familias juarenses en el desarrollo económico de la frontera y reconoció el esfuerzo cotidiano de quienes encuentran en estos espacios una fuente de empleo y sustento.

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“Juárez está hecho de gente que no se rinde. De mujeres y hombres que se levantan temprano, que trabajan duro y que hacen todo lo posible por sacar adelante a su familia. Ese esfuerzo merece respeto, respaldo y resultados”.

Las segundas forman parte de la dinámica comercial tradicional de Ciudad Juárez y representan una alternativa económica para miles de consumidores, además de constituir una fuente de ingresos para cientos de vendedores y pequeños emprendedores.

Durante el recorrido, comerciantes expusieron inquietudes relacionadas con temas de seguridad, infraestructura y condiciones para el desarrollo de sus actividades económicas, aspectos que impactan directamente en la operación de estos espacios.

Bonilla señaló que el contacto directo con la ciudadanía permite conocer las problemáticas que enfrentan distintos sectores de la población y comprender las necesidades que requieren atención para mejorar sus condiciones de vida.

“Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de las personas. De quienes todos los días abren un negocio, ponen un puesto, atienden a sus clientes y construyen oportunidades con su propio esfuerzo”.

El alcalde consideró que el crecimiento de las comunidades debe centrarse en generar condiciones que favorezcan a quienes impulsan la economía local mediante el trabajo diario y la actividad comercial.

La visita a Las Gladiolas formó parte de una agenda de recorridos y encuentros con ciudadanos, enfocada en mantener cercanía con distintos sectores sociales y productivos de Ciudad Juárez.

El mercado de segundas es uno de los espacios comerciales más representativos de la frontera, donde cada fin de semana convergen comerciantes y familias en busca de productos accesibles y oportunidades de negocio.

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