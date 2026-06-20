Recorre Héctor Ortiz el Centro Comunitario Riberas del Bravo y reconoce participación ciudadana

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El espacio atiende a más de 3 mil usuarios al mes mediante talleres, actividades deportivas y programas de desarrollo comunitario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, visitó el Centro Comunitario Riberas del Bravo, donde convivió con usuarios de distintos talleres y destacó la importancia de estos espacios para fortalecer el aprendizaje, el autoempleo y el desarrollo de las familias juarenses.

Durante el recorrido, el alcalde señaló que los centros comunitarios representan una herramienta para que la ciudadanía adquiera conocimientos y habilidades que puedan traducirse en mejores oportunidades económicas y de crecimiento personal.

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Ortiz Orpinel afirmó que el Gobierno Municipal mantendrá el impulso a programas que permitan a los habitantes acceder a capacitación y actividades de formación, con el objetivo de fortalecer el bienestar de las comunidades.

Acompañado por el director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, felicitó a las personas que participan en los diversos cursos y reconoció el interés de quienes aprovechan estos espacios para ampliar sus conocimientos.

El alcalde también invitó a los asistentes a compartir lo aprendido con familiares y vecinos, a fin de que más personas se integren a las actividades que se ofrecen en estos centros.

Durante la visita, exhortó a los usuarios a plantear necesidades y propuestas de mejora para fortalecer la operación del inmueble y adecuar sus servicios a las demandas de la comunidad.

Las autoridades municipales destacaron que la participación ciudadana es un elemento fundamental para consolidar programas comunitarios y ampliar las oportunidades de desarrollo en los distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, Rodríguez Giner informó que el Centro Comunitario Riberas del Bravo es uno de los más concurridos del municipio debido a la amplia oferta de talleres y actividades recreativas que ofrece.

Además de los cursos de capacitación, el espacio recibe a usuarios que participan en disciplinas deportivas como fútbol y boxeo, entre otras actividades dirigidas a distintos grupos de edad.

De acuerdo con datos de la dependencia, el centro atiende mensualmente a más de 3 mil usuarios, quienes participan de manera constante en los programas impulsados para fomentar el desarrollo personal, la convivencia comunitaria y el fortalecimiento del tejido social en el suroriente de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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