Reforesta Municipio con 50 fresnos el camellón del eje vial Juan Gabriel

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La intervención busca mejorar la imagen urbana, ampliar la cobertura vegetal y generar beneficios ambientales en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Parques y Jardines, realizó la plantación de 50 árboles fresnos en el camellón central del eje vial Juan Gabriel.

Los trabajos se llevaron a cabo en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura verde y mejorar la imagen urbana de Ciudad Juárez.

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La reforestación se realizó en el tramo comprendido entre el puente de la avenida Insurgentes y el puente de la calle Sanders, informó el director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña.

El funcionario explicó que la intervención busca incrementar la cobertura vegetal, contribuir a la mejora de la calidad del aire y generar espacios urbanos más agradables para peatones y automovilistas.

Además, señaló que la plantación de árboles permite aportar beneficios ambientales como generación de sombra, reducción de polvo y contaminantes, así como regulación de la temperatura en zonas de alta circulación vehicular.

Estas acciones forman parte de una estrategia municipal más amplia de mejoramiento urbano, que contempla intervenciones en más de 40 vialidades de distintos sectores de la ciudad.

La dependencia indicó que continuará con trabajos de reforestación y mantenimiento en espacios públicos, con el objetivo de ampliar las áreas verdes y fortalecer el entorno urbano de la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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