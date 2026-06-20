Encabeza Héctor Ortiz séptimo Mega Destilichadero en la colonia Hidalgo

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El programa ha retirado casi 4 mil toneladas de residuos y más de 35 mil llantas desde septiembre de 2024.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó este sábado el arranque del Séptimo Mega Destilichadero en la colonia Hidalgo, jornada que forma parte de la estrategia permanente del Gobierno Municipal para prevenir riesgos sanitarios y mejorar la imagen urbana de la ciudad.

El inicio de las actividades se realizó en el cruce de las calles Uruguay y Mejía, donde seis camiones de caja abierta comenzaron los recorridos de recolección, mientras personal municipal visitó viviendas del sector para apoyar en el retiro de objetos en desuso.

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Durante el recorrido, el alcalde destacó la participación de los habitantes y señaló que esta es la segunda ocasión en que el programa llega a la colonia Hidalgo, uno de los sectores tradicionales de Ciudad Juárez.

“El destilichadero es una consecuencia de que ya logramos superar los problemas de recolección de basura. Ahora estamos en una segunda etapa, enfocada en retirar acumulamientos de objetos y residuos que pueden convertirse en focos de infección”.

Ortiz Orpinel reconoció el trabajo coordinado entre diversas dependencias municipales, entre ellas la Dirección de Limpia, Desarrollo Social y Atención Ciudadana, para acercar este servicio a los distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que actualmente el Municipio opera cuatro programas permanentes para la disposición adecuada de residuos: Puntos Limpios Fijos, Puntos Limpios a tu Colonia, Destilichadero y Mega Destilichadero.

El funcionario destacó que este último esquema permite una cobertura más amplia al contar con seis unidades operativas y alrededor de 40 trabajadores que apoyan incluso en el retiro de objetos desde el interior de los domicilios.

Las autoridades informaron que de septiembre de 2024 a junio de 2026 se han realizado 648 jornadas de destilichadero y seis mega operativos, acciones que permitieron retirar 3 mil 948 toneladas de residuos voluminosos y recolectar 35 mil 591 llantas.

Asimismo, se indicó que los vecinos interesados en llevar el programa a sus colonias pueden solicitarlo mediante un escrito respaldado por al menos 20 residentes del sector.

El director de Desarrollo Social, Hugo Vallejo, destacó que la colaboración con los 261 comités vecinales existentes en la ciudad ha sido fundamental para detectar necesidades comunitarias y coordinar la implementación de estos programas.

El Mega Destilichadero tiene como propósito reducir focos de infección, prevenir la proliferación de plagas y fortalecer las condiciones de limpieza en los distintos sectores de Ciudad Juárez, particularmente durante la temporada de lluvias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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