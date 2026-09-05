Reconoce PT compromiso de Ortiz Orpinel y llama a vigilar recursos públicos

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El regidor Héctor Avitia afirmó que acompañarán acciones que generen bienestar y atención a rezagos históricos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El regidor Héctor Hugo Avitia Arellanes, representante del Partido del Trabajo en el Ayuntamiento, reconoció el desempeño del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel durante su Segundo Informe de Gobierno, al señalar que ha mostrado disposición para dar continuidad a proyectos estratégicos con una conducción cercana, responsable y comprometida con las y los juarenses.

Durante su posicionamiento, el edil afirmó que el informe representa más que un ejercicio de rendición de cuentas, pues también permite reflexionar sobre el rumbo de Ciudad Juárez, revisar avances y ubicar los pendientes que requieren atención.

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Avitia Arellanes sostuvo que desde la fracción edilicia del PT mantendrán una postura orientada a respaldar las acciones que generen bienestar para la población, pero también a vigilar el uso correcto de los recursos públicos.

“Nuestra posición es clara, acompañar las acciones que generen bienestar y vigilar el uso correcto de los recursos públicos”.

El regidor destacó el trabajo realizado en materia educativa, al considerar que la educación no debe asumirse como un privilegio, sino como un derecho y una herramienta fundamental para combatir la desigualdad.

También reconoció los resultados derivados de la incorporación de tecnología en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como el trabajo de quienes integran la corporación.

Sin embargo, señaló que la seguridad no debe medirse únicamente con cifras, sino también por la percepción y tranquilidad que las familias experimentan en su vida cotidiana.

“La seguridad no puede medirse únicamente con cifras, debe sentirse en el día a día”.

Avitia Arellanes indicó que el PT acompañará las estrategias que estén dando resultados y que fortalezcan la prevención, especialmente en sectores donde persisten condiciones de vulnerabilidad.

El edil también resaltó la atención a los espacios públicos mediante programas como Juárez Amanece Limpio, al considerar que este tipo de acciones demuestran que la coordinación entre autoridades y ciudadanía puede transformar el entorno de las comunidades.

Reconoció que existen resultados visibles en distintas áreas de la administración, aunque advirtió que aún permanecen rezagos históricos en colonias que han esperado durante años la llegada de servicios y atención institucional.

El regidor afirmó que su fracción seguirá insistiendo para que los servicios lleguen a todas las familias, principalmente a aquellas que viven en sectores con mayores necesidades urbanas y sociales.

Avitia Arellanes concluyó que el Partido del Trabajo respaldará todo aquello que represente bienestar, justicia social y mejores condiciones de vida para las y los fronterizos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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