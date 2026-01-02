Reconoce Pérez Cuéllar a mujeres y hombres de la policía municipal en su día

Publicidad - LB2 -

El alcalde destacó su vocación y anunció estímulos económicos y proyectos de infraestructura para dignificar su labor.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la conmemoración del Día del Policía, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reconoció el compromiso, la vocación y la entrega de las mujeres y hombres que integran la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), al destacar su papel fundamental para la estabilidad y el desarrollo de la ciudad.

Durante el evento, el alcalde subrayó que se trata de una fecha significativa para valorar a quienes portan el uniforme con honor y orgullo, al cumplir su labor en condiciones de riesgo permanente y ser los primeros en responder ante emergencias.

“Celebramos el valor de quienes con su trabajo permiten que Juárez siga adelante; gracias por levantarse cada día con la determinación de proteger a quienes ni siquiera conocen”, expresó el edil.

Pérez Cuéllar señaló que la administración municipal mantiene el compromiso de fortalecer a la corporación mediante capacitación, equipamiento, tecnología y estrategias claras, además de procurar condiciones laborales dignas para el desempeño de sus funciones.

Como parte de este respaldo, durante la ceremonia se entregó un estímulo económico de 10 mil pesos a cada uno de los elementos de la SSPM, recurso financiado con presupuesto municipal y que, de acuerdo con el alcalde, representa una inversión acumulada de 150 millones de pesos.

El presidente municipal también informó que para septiembre de este año se prevé la inauguración del parque para las y los policías, un proyecto desarrollado con apoyo del Fideicomiso de Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), cuya inversión superará los 250 millones de pesos.

Indicó que esta obra busca dignificar la labor policial no solo con discursos, sino con infraestructura y recursos, en beneficio de quienes diariamente trabajan por la seguridad de la comunidad.

Durante su mensaje, el alcalde pidió mantener presente el reconocimiento a los elementos caídos en cumplimiento del deber, al señalar que su legado permanece en la ciudad y en la memoria colectiva.

“Ustedes representan la fortaleza de Juárez y la esperanza de vivir en una comunidad más segura; asumen riesgos y sacrificios que otros no hacemos”, afirmó.

Al evento acudieron representantes del sector empresarial, autoridades estatales y mandos de seguridad, así como funcionarios municipales y regidores, quienes atestiguaron el reconocimiento a la corporación policial.

