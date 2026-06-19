Reconoce OMEJ a padres de familia con festejo por el Día del Padre

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La descentralizada entregó presentes a trabajadores de estacionamientos y corralones en reconocimiento a su labor familiar e institucional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) realizó un convivio para reconocer a los padres de familia que laboran en la descentralizada, como parte de las actividades conmemorativas por el Día del Padre.

Al encuentro asistieron 32 empleados de las áreas de estacionamientos y corralones, quienes recibieron un detalle conmemorativo en agradecimiento a su compromiso dentro de la institución y en sus hogares.

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El director general de la OMEJ, Jaime Flores Castañeda, destacó la importancia de mantener este tipo de actividades para fortalecer la convivencia entre el personal y reconocer el papel de los padres de familia.

“Es la segunda ocasión que festejamos el Día del Padre, cuando menos con un pequeño presente”.

Durante su mensaje, el funcionario compartió una reflexión personal sobre la relación con su padre, fallecido hace 18 años, y exhortó a los presentes a valorar el tiempo con sus seres queridos.

Flores Castañeda llamó a quienes aún tienen a su padre a demostrar afecto y aprovechar la oportunidad de convivir con ellos, al señalar que la ausencia de un ser querido deja una huella permanente.

“Los que tengan a su papá, quiéranlo, disfrútenlo. Es un vacío que no se llena nunca”.

Al finalizar, el titular de la OMEJ felicitó a los trabajadores y los invitó a celebrar la fecha junto a sus hijos y familias.

La dependencia señaló que este tipo de encuentros buscan fortalecer el sentido de comunidad entre sus colaboradores y reconocer el esfuerzo cotidiano del personal municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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