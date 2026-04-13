Reconoce Estado a ingeniero juarense por participación en misión Artemis II

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Destacan trayectoria de Miguel Castillo en la NASA y su aporte a la exploración espacial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado reconoció al ingeniero juarense Miguel Ángel Castillo Villarreal por su participación en la misión Artemis II de la NASA, así como por su trayectoria en proyectos de exploración espacial.

Durante el acto, autoridades destacaron que el profesionista, actualmente gerente de Ingeniería en el Centro Espacial Kennedy, representa un ejemplo del talento que se forma en la frontera y logra posicionarse a nivel internacional.

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El representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez subrayó que Castillo Villarreal cursó su educación básica y media en esta ciudad, antes de continuar su formación profesional en Estados Unidos.

Su trayectoria refleja el potencial de las y los jóvenes juarenses en áreas científicas y tecnológicas.

Por su parte, el ingeniero señaló que una de sus principales motivaciones es inspirar a nuevas generaciones a incursionar en la ciencia y la tecnología, al reconocer que su formación en Chihuahua fue clave en su desarrollo.

En cuanto a su labor dentro de la NASA, explicó que se encarga de coordinar la integración de los distintos componentes del cohete, garantizando su funcionamiento conjunto en las misiones espaciales.

Asimismo, destacó que entre los objetivos futuros de estos proyectos se contempla la construcción de una estación espacial lunar y el establecimiento de una base en el polo sur de la Luna, donde la presencia de hielo podría facilitar la generación de combustible.

Las autoridades estatales reiteraron que este tipo de logros fortalecen el orgullo regional y refuerzan la importancia de impulsar la educación en ciencia y tecnología en la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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