Reconoce Comisión de la Mujer a cuatro juarenses por su labor en favor de la igualdad y los derechos humanos

Las galardonadas destacan en educación, salud, activismo social y comunicación comunitaria.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Mujer del Ayuntamiento de Ciudad Juárez entregó el reconocimiento “Mujeres Forjadoras por una Vida Libre de Violencia y Digna” a cuatro mujeres cuya trayectoria profesional y social ha contribuido al fortalecimiento de los derechos humanos, la igualdad y el desarrollo comunitario.
Durante la sesión encabezada por la regidora y coordinadora de la Comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, acompañada por las regidoras Gloria Rocío Mirazo de la Rosa y Sandra Marbel Valenzuela Martínez, se destacó el trabajo de mujeres que han impulsado acciones en beneficio de distintos sectores de la sociedad juarense.
La distinción busca visibilizar el trabajo de quienes, desde diversos ámbitos, promueven una sociedad más equitativa y generan oportunidades para otras mujeres y sus familias.
Mendoza Rodríguez señaló que en esta edición fueron reconocidas mujeres que han sobresalido en áreas como la educación, la medicina, la comunicación, el activismo social y la defensa de los derechos humanos.
Entre las galardonadas se encuentra Visalia Esparza Chacón, licenciada, maestra y doctora en Educación, cuya trayectoria académica ha estado enfocada en el fortalecimiento de la práctica educativa y en la promoción de la educación como herramienta de transformación social.
También fue reconocida Bianca Vergara, activista por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, quien ha trabajado durante más de una década en la gestión de apoyos para mujeres trans y personas dedicadas al trabajo sexual, impulsando el respeto a sus derechos y la defensa de su dignidad.
Otra de las homenajeadas fue Andrea Solano Zavala, profesionista en comunicación y marketing, quien ha desarrollado proyectos sociales dirigidos a personas adultas mayores, personas con discapacidad y grupos en situación de vulnerabilidad.
La Comisión reconoció además a Ludmila Chávez Rodríguez, médica cirujana y doctora en Educación, cuya trayectoria combina la atención médica, la docencia y el trabajo comunitario. Entre sus aportaciones destacan proyectos de salud visual, educación para la paz y acompañamiento a personas con cáncer.
Durante la ceremonia se destacó que las cuatro mujeres representan ejemplos de liderazgo, compromiso social y servicio comunitario, valores que contribuyen a la construcción de entornos más inclusivos y libres de violencia.
Al evento asistieron autoridades municipales, representantes de organismos comunitarios y familiares de las homenajeadas, quienes reconocieron el impacto de su trabajo en distintos sectores de la población juarense.
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