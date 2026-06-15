Reconoce Comisión de la Mujer a cuatro juarenses por su labor en favor de la igualdad y los derechos humanos

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Las galardonadas destacan en educación, salud, activismo social y comunicación comunitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Mujer del Ayuntamiento de Ciudad Juárez entregó el reconocimiento “Mujeres Forjadoras por una Vida Libre de Violencia y Digna” a cuatro mujeres cuya trayectoria profesional y social ha contribuido al fortalecimiento de los derechos humanos, la igualdad y el desarrollo comunitario.

Durante la sesión encabezada por la regidora y coordinadora de la Comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, acompañada por las regidoras Gloria Rocío Mirazo de la Rosa y Sandra Marbel Valenzuela Martínez, se destacó el trabajo de mujeres que han impulsado acciones en beneficio de distintos sectores de la sociedad juarense.

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La distinción busca visibilizar el trabajo de quienes, desde diversos ámbitos, promueven una sociedad más equitativa y generan oportunidades para otras mujeres y sus familias.

Mendoza Rodríguez señaló que en esta edición fueron reconocidas mujeres que han sobresalido en áreas como la educación, la medicina, la comunicación, el activismo social y la defensa de los derechos humanos.

Entre las galardonadas se encuentra Visalia Esparza Chacón, licenciada, maestra y doctora en Educación, cuya trayectoria académica ha estado enfocada en el fortalecimiento de la práctica educativa y en la promoción de la educación como herramienta de transformación social.

También fue reconocida Bianca Vergara, activista por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, quien ha trabajado durante más de una década en la gestión de apoyos para mujeres trans y personas dedicadas al trabajo sexual, impulsando el respeto a sus derechos y la defensa de su dignidad.

Otra de las homenajeadas fue Andrea Solano Zavala, profesionista en comunicación y marketing, quien ha desarrollado proyectos sociales dirigidos a personas adultas mayores, personas con discapacidad y grupos en situación de vulnerabilidad.

La Comisión reconoció además a Ludmila Chávez Rodríguez, médica cirujana y doctora en Educación, cuya trayectoria combina la atención médica, la docencia y el trabajo comunitario. Entre sus aportaciones destacan proyectos de salud visual, educación para la paz y acompañamiento a personas con cáncer.

Durante la ceremonia se destacó que las cuatro mujeres representan ejemplos de liderazgo, compromiso social y servicio comunitario, valores que contribuyen a la construcción de entornos más inclusivos y libres de violencia.

Al evento asistieron autoridades municipales, representantes de organismos comunitarios y familiares de las homenajeadas, quienes reconocieron el impacto de su trabajo en distintos sectores de la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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