Reconoce CANACO labor de elementos de Protección Civil en Ciudad Juárez

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La cámara empresarial destacó el trabajo de Bomberos, Rescate e Inspección por su contribución a la seguridad y al desarrollo de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) Ciudad Juárez reconoció a las y los integrantes de la Dirección General de Protección Civil por su labor en favor de la seguridad y el bienestar de la comunidad, durante un desayuno organizado en su honor.

Al encuentro asistió personal de las áreas de Bomberos, Rescate e Inspección, Vigilancia y Normatividad, quienes fueron distinguidos por su trabajo cotidiano en la atención de emergencias y en las acciones de prevención que contribuyen al funcionamiento de la ciudad y de la actividad económica.

“En CANACO reconocemos con orgullo la labor de las y los elementos de Protección Civil, quienes día a día trabajan con entrega, compromiso y vocación de servicio por el bienestar de nuestra comunidad.”

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El presidente de CANACO Ciudad Juárez, Iván Pérez Ruiz, señaló que el sector empresarial considera indispensable la labor que realizan las corporaciones de Protección Civil, tanto en la atención de contingencias como en las tareas de inspección y regulación de establecimientos comerciales.

Durante el evento también se reconoció la trayectoria de varios integrantes de la corporación, quienes recibieron obsequios donados por empresas afiliadas, además de una playera de la Selección Mexicana como muestra de agradecimiento por su servicio.

El dirigente empresarial destacó que el trabajo de Bomberos, Rescate y Protección Civil fortalece la seguridad de las familias juarenses y brinda condiciones para el desarrollo de las actividades comerciales en la ciudad.

“Para nosotros, Bomberos, Protección Civil y Rescate son parte importantísima de cualquier contingencia que pudiera pasar y desde CANACO les reconocemos y valoramos ese gran trabajo que hacen.”

Con este reconocimiento, la Cámara Nacional de Comercio reiteró su respaldo a las corporaciones de Protección Civil y subrayó la importancia de visibilizar el trabajo que realizan diariamente en beneficio de la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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