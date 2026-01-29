Pérdida de empleos, persecución de vendedores, el gobierno morenista quiere que Juárez muera de hambre

Publicidad - LB2 -

La Heroica Ciudad Juárez ha sido, durante décadas, sinónimo de trabajo. Una ciudad forjada con base en el esfuerzo, turnos dobles, fábricas encendidas día y noche y una cultura laboral que convirtió la adversidad en progreso. Hoy, ese motor está siendo apagado por un gobierno morenista incapaz de entender cómo se genera empleo, cómo se atrae inversión y, peor aún, cómo se protege a quien vive de su trabajo honrado.

La crisis de desempleo que golpea a Ciudad Juárez es consecuencia directa de una política económica errática, ideologizada y hostil a la inversión. El cierre de maquiladoras, la reducción de turnos y la migración de capitales hacia otros países no ocurren por casualidad: ocurren cuando no hay reglas claras, cuando la seguridad jurídica se vuelve un lujo y cuando el gobierno decide ver al empresario como enemigo y no como aliado para generación de prosperidad.

La atracción de inversión ha fracasado estrepitosamente. No hay incentivos, no hay certeza regulatoria, no hay un mensaje de confianza, no hay seguridad jurídica.

Pero el golpe más cruel se está dando en la calle, contra quienes todos los días salen a ganarse la vida con dignidad. Mientras el empleo formal se destruye, el gobierno morenista ha decidido emprender una cacería contra los vendedores ambulantes: los que venden burritos al amanecer, tamales al mediodía, lonches para el trabajador que no tuvo tiempo de comer en casa. Personas que no piden subsidios ni privilegios, solo la oportunidad de trabajar.

Hoy, estos trabajadores están siendo criminalizados. Se les decomisa mercancía, se les persigue como si fueran delincuentes. En muchos casos, se les arrebata el patrimonio construido con años de esfuerzo: el carrito, el anafre, la hielera, el utensilio básico para subsistir.

Es una paradoja brutal: el gobierno que presume ser “del pueblo” persigue al pueblo que trabaja. El gobierno que dice defender a los pobres les quita su única fuente de ingreso. En lugar de generar condiciones para que haya empleo formal, castiga a quien se autoemplea. En lugar de apoyar la economía popular la asfixia.

Cuando un gobierno provoca el cierre de fábricas y al mismo tiempo persigue al vendedor de burritos, el mensaje es claro y alarmante: quiere que muera de hambre, no quiere que la gente trabaje, quiere que dependa. Y una sociedad dependiente es una sociedad más fácil de controlar, pero también una sociedad condenada al estancamiento y a la pobreza.

Ciudad Juárez no va a morir de hambre por falta de ganas de trabajar. Va a morir de hambre si se mantiene un modelo de gobierno que castiga el esfuerzo, destruye empleos y criminaliza la dignidad.

La Heroica Ciudad Juárez no merece un gobierno que administre la escasez ni que persiga al que se gana la vida con sus manos. Necesita un gobierno que defienda el trabajo. Si el gobierno morenista insiste en destruir empleos y en criminalizar el trabajo honrado, Juárez no enfrentará una crisis pasajera, sino una tragedia, es hora de defender el derecho a trabajar, hoy, antes de que sea demasiado tarde.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.