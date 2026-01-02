Reconoce alcalde a contribuyentes cumplidos en arranque del pago del Predial en Juárez

Publicidad - LB2 -

El edil agradeció especialmente a adultos mayores y destacó que los recursos se traducirán en obras y servicios públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reconoció a las y los contribuyentes que acudieron desde temprana hora a cumplir con el pago del Impuesto Predial, al destacar la responsabilidad ciudadana que permite al Gobierno Municipal mantener y mejorar los servicios públicos.

El alcalde señaló que una parte importante de quienes realizan su contribución en los primeros días del año son personas adultas mayores, a quienes expresó un agradecimiento especial por su compromiso con la ciudad.

- Publicidad - HP1

Indicó que estos ingresos permiten al municipio operar diariamente y ofrecer mejores servicios, al recordar que Ciudad Juárez se encuentra entre los municipios que reciben menos recursos, lo que vuelve fundamental la participación de los contribuyentes.

Pérez Cuéllar explicó que lo recaudado por concepto de Predial se reflejará en inversiones estratégicas, entre ellas la construcción de un parque para policías con estándares de primer nivel, el puente del eje vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza, así como el mantenimiento del alumbrado público, que actualmente opera casi en su totalidad con tecnología LED.

Asimismo, señaló que estos recursos también impactan en servicios esenciales como la recolección de basura y en diversas obras de alto beneficio social distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

En otro tema, el edil se refirió al Registro Público Vehicular (Repuve) y precisó que dicho programa generó ingresos importantes que fueron canalizados principalmente a trabajos de pavimentación y repavimentación.

Añadió que, conforme a lo expresado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el objetivo inicial del Repuve ya fue alcanzado, por lo que se espera la definición de una nueva dinámica, la cual podría darse a conocer en los próximos días.

Finalmente, aclaró que no existe información oficial sobre un cierre de la frontera, sino únicamente sobre la posible aplicación de nuevas reglas, por lo que consideró prudente esperar el nuevo esquema, al señalar que la importación indiscriminada de vehículos ya cumplió su función en esta etapa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.