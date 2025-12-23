Recomienda alcalde no contestar llamadas de números desconocidos

Publicidad - LB2 -

El edil exhortó a colgar de inmediato ante cualquier intento de fraude telefónico y verificar la información antes de alarmarse.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar recomendó a la población no contestar llamadas provenientes de números telefónicos desconocidos, como medida preventiva para evitar intentos de fraude o extorsión telefónica en la ciudad.

El alcalde exhortó a los juarenses a colgar de inmediato en caso de detectar algo inusual durante una llamada, al señalar que este tipo de prácticas buscan generar miedo y confusión para impedir que las personas corten la comunicación.

“No tenemos datos que nos lleven a pensar que hay un tema serio de extorsiones a negocios; hemos sabido de fraudes telefónicos donde espantan a la gente, pero sin una amenaza real”, señaló.

Pérez Cuéllar explicó que estos intentos suelen presentarse mediante llamadas en las que se simula una situación de emergencia o peligro, con el objetivo de mantener a la persona en línea y obtener información o dinero.

Indicó que en la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” se han registrado casos en los que empleados municipales reciben llamadas en las que se hacen pasar por directores de dependencias, asegurando que enfrentan algún problema urgente.

“La extorsión se acaba cuando se cuelga el teléfono; lo principal es verificar que la persona que supuestamente está en peligro se encuentre bien”, subrayó.

Finalmente, el presidente municipal precisó que no se han recibido reportes formales de extorsión en la ciudad, y que únicamente se han detectado alrededor de tres casos internos en la presidencia municipal, reiterando el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y actuar con cautela ante llamadas sospechosas.

