Recibirá DIF Municipal subsidio federal para refugio de mujeres víctimas de violencia

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El convenio contempla una aportación de seis millones de pesos para fortalecer la atención integral y protección de mujeres, niñas y niños.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el convenio mediante el cual la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México otorgará un subsidio de seis millones de pesos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Juárez, destinado a la operación de un refugio especializado para mujeres víctimas de violencia.

El recurso federal permitirá fortalecer los servicios que actualmente brinda este espacio de atención, orientado a proteger a mujeres que enfrentan situaciones de violencia extrema, así como a sus hijas e hijos.

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El convenio establece que los recursos deberán destinarse exclusivamente al proyecto autorizado y ejercerse antes del 31 de diciembre de 2026, además de cumplir con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Entre las obligaciones asumidas por la institución se encuentran la comprobación documental de los gastos realizados, la presentación de informes periódicos sobre el avance del programa y el registro de información en plataformas oficiales relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres.

Asimismo, se establece que cualquier recurso no ejercido o utilizado fuera de los objetivos autorizados deberá ser reintegrado a la Tesorería de la Federación.

“El refugio presta atención integral a mujeres que enfrentan situaciones de violencia extrema, así como a sus hijas e hijos”.

Los servicios contemplados incluyen atención psicológica, jurídica, médica y de trabajo social, además de acompañamiento especializado y alojamiento temporal en un espacio seguro y confidencial para las personas beneficiarias.

El acuerdo también señala que las instalaciones deberán contar con medidas de seguridad, vigilancia, rutas de evacuación y condiciones adecuadas para garantizar la protección de las usuarias y de los menores que las acompañan.

El convenio fue suscrito por la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua y el Sistema DIF Municipal de Juárez, representado por su directora general, Lucía Denisse Chavira Acosta.

El informe final sobre la aplicación de los recursos deberá presentarse a más tardar el 15 de enero de 2027, una vez concluido el periodo de ejecución del proyecto.

La asignación forma parte de los programas federales orientados a fortalecer la red nacional de refugios y espacios especializados para la atención de mujeres víctimas de violencia de género y sus familias.

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