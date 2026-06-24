Recibirá Biblioteca Manuel Talamás nueva jornada de “Juegos en la Biblioteca”

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El programa ofrecerá actividades recreativas, educativas y culturales para fortalecer la convivencia familiar y el interés por la lectura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Biblioteca Pública Municipal Manuel Talamás Camandari será sede este viernes 27 de junio de una nueva edición del programa “Juegos en la Biblioteca”, iniciativa que busca promover la convivencia familiar, el aprendizaje y la participación comunitaria a través de actividades recreativas y culturales.

La jornada se desarrollará a partir de las 4:00 de la tarde y estará dirigida a niñas, niños, jóvenes y adultos interesados en participar en dinámicas orientadas al fortalecimiento de los vínculos familiares y al aprovechamiento de los espacios bibliotecarios.

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De acuerdo con la Dirección de Educación, el programa tiene como objetivo acercar a la comunidad a las bibliotecas públicas mediante actividades lúdicas que incentiven el interés por la lectura y fomenten el uso de estos recintos como espacios de encuentro y desarrollo social.

Durante el evento, las familias podrán participar en juegos didácticos gigantes, actividades de integración, ejercicios de aprendizaje y funciones de teatro guiñol, además de otras dinámicas enfocadas en el desarrollo de habilidades y la convivencia entre los asistentes.

El programa busca acercar a infantes y adultos a los espacios bibliotecarios mediante dinámicas recreativas que fortalecen el interés por la lectura y promueven el uso de estos recintos como lugares de encuentro para la comunidad, informó el director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas.

Las autoridades municipales destacaron que el programa ha tenido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, al ofrecer alternativas gratuitas de recreación en entornos seguros y con contenido educativo.

La actividad forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno Municipal para promover la cultura, la lectura y el aprovechamiento de los espacios públicos destinados a la formación comunitaria.

La Dirección de Educación invitó a la población a participar en esta jornada gratuita que se realizará en las instalaciones de la Biblioteca Manuel Talamás Camandari, ubicada en el cruce del bulevar Zaragoza y la calle Oaxaca, en la colonia Morelos II, dentro del Oratorio Lupita.

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