    enero 6, 2026 | 12:00
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Recibió Parque Central a más de 59 mil visitantes en primer fin de semana de 2026

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La afluencia registrada del 1 al 4 de enero consolida al espacio como uno de los principales puntos de convivencia familiar en Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Parque Central de Ciudad Juárez registró una afluencia de 59 mil 119 personas durante el primer fin de semana de 2026, correspondiente del jueves 1 al domingo 4 de enero, lo que reafirma su papel como uno de los espacios públicos de mayor concurrencia y convivencia familiar en la ciudad.

    Durante los cuatro días, las y los visitantes aprovecharon las áreas verdes, zonas de descanso y diversas atracciones habilitadas por la temporada, lo que permitió una participación constante de familias juarenses en un entorno organizado y con medidas de seguridad.

    Entre las actividades con mayor demanda destacó el tobogán de hielo gratuito, el cual se posicionó como una de las atracciones más concurridas, principalmente por niñas, niños y familias, al ofrecer una opción recreativa accesible y diseñada bajo criterios de seguridad.

    La elevada afluencia reflejó el interés de la ciudadanía por contar con espacios públicos bien acondicionados, atractivos y seguros, que fomenten la convivencia comunitaria y contribuyan al fortalecimiento del tejido social.

    Autoridades estatales señalaron que estos resultados responden al impulso de políticas públicas orientadas al rescate y mantenimiento de espacios de esparcimiento, considerados una herramienta clave para el bienestar social y la recreación familiar.

    El Parque Central mantiene la invitación abierta a la población para continuar visitando el recinto y participar en las actividades programadas, dirigidas a personas de todas las edades durante el periodo vacacional de inicio de año.

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
