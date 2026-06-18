Reanudan cursos de manejo higiénico de alimentos ante alta demanda

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Más de 3 mil personas han participado en las capacitaciones impartidas por Regulación Comercial durante 2026

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial reanudó los cursos de Manejo Higiénico de los Alimentos debido a la alta demanda registrada durante el año, informó el titular de la dependencia, Óscar Guevara Ramírez.

El funcionario señaló que hasta la fecha se han realizado 21 cursos, en los que han participado un total de 3 mil 115 personas, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer las buenas prácticas sanitarias en el manejo y preparación de alimentos.

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Las capacitaciones continuarán desarrollándose mediante un sistema de registro previo, por lo que las personas interesadas deberán acudir a las oficinas de la dependencia para inscribirse en el módulo de recepción.

“Hasta el momento son 21 los cursos que se han llevado a cabo a lo largo del año, con un total de 3,115 beneficiarios”.

La dependencia informó que el proceso de registro se realiza los lunes en un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana y requiere la presentación de copia de identificación oficial, copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), número telefónico de contacto, además de libreta y pluma para tomar apuntes durante las sesiones.

Los cursos forman parte de las estrategias municipales orientadas a promover condiciones adecuadas de higiene y seguridad en la preparación, conservación y venta de alimentos.

“Estas capacitaciones se continuarán impartiendo con lista previa, es decir, aquellos interesados deberán acudir a las instalaciones de la dependencia para efectuar su registro”.

La Dirección de Regulación Comercial puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 656 737 0460 para brindar información adicional sobre fechas, requisitos y disponibilidad de espacios en futuras capacitaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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