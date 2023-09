Realizarán sexta y séptima campaña de esterilización masiva de mascotas

Publicidad - LB2 -

Con el fin de seguir promoviendo el cuidado responsable de las mascotas, la regidora Alma Arredondo Salinas, acompañada de personal de la Dirección de Ecología y el Consejo Somos Tu Voz, invitaron a la ciudadanía a participar en la sexta y séptima jornada de esterilización masiva que se llevarán a cabo el próximo sábado 30 de septiembre y domingo primero de octubre.

Ciudad Juárez, Chih .– La regidora destacó que la jornada del sábado 30, tendrá como sede el Centro Comunitario Kilómetro 20, ubicado en la calle Manuel N. López y Leonardo Bernal, a partir de las 8:00 de la mañana.

- Publicidad - HP1

El domingo 1 de octubre la actividad será a cabo en el Centro Comunitario Frida Kahlo, en la calle Columna Rota número 2655 y en ambos casos es necesario registrarse a través de un mensaje de WhatsApp en el número telefónico 656-856-8675.

“Los requisitos que pedimos es que sus mascotas no lleven garrapatas, que vayan en buenas condiciones de salud y el registro previo; le pedimos a la ciudadanía un poco de paciencia sino se responde de forma inmediata, no significa que no estén registrados”, indicó la regidora.

Resaltó que esta jornada de esterilizaciones se lleva a cabo por la doctora Margarita Peña y todos sus médicos, además de la participación de los estudiantes de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, personal de la Dirección de Ecología y de Centros Comunitarios.

“Los invitamos a que acudan a esta esterilización masiva que es gratuita, necesitamos concientizar a la ciudadanía para que lleven a sus animales, porque es un tema de salud pública”, dijo Enrique Magdaleno, representante de la Dirección de Ecología del Municipio.

Ana Félix, del Consejo Somos Su Voz, señaló que en la Ley de Bienestar Animal se establece que existe la obligación y responsabilidad de dar todo lo que necesitan las mascotas, desde alimento, agua, vacunas y la esterilización.

“Que se unan a estas campañas que se vienen organizando por el Municipio para miles de perritos que van a quedar totalmente sanos y que van a reducir el número de animales que se encuentran en las calles”, agregó.

La regidora Arredondo indicó que en esta administración municipal ya fueron cerca de 4 mil 300 animales los que han esterilizado, lo que se refleja en una importante reducción de animales callejeros.