Realizará Municipio cuarto Megadestilichadero en el poniente de la ciudad

El operativo iniciará el lunes 22 de diciembre en el Parque Galeana con cobertura en colonias Galeana y Anáhuac.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, llevará a cabo el cuarto Megadestilichadero el próximo lunes 22 de diciembre en el poniente de la ciudad, como parte de las acciones para mantener espacios limpios y prevenir riesgos sanitarios.

El titular de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el programa arrancará a las 8:00 de la mañana en el Parque Galeana, desde donde partirán cinco camiones de caja abierta para realizar recorridos de recolección en sectores de las colonias Galeana y Anáhuac.

El funcionario explicó que el Megadestilichadero está enfocado en recolectar tiliches y objetos en desuso que no son levantados por el servicio regular de basura, con el objetivo de evitar acumulamientos que puedan convertirse en focos de infección o riesgo para la salud pública.

“Exhortamos a los vecinos a sacar al frente o al pie de la banqueta todos aquellos objetos que ya no necesiten”, señaló Solís Kanahan.

Indicó que el personal operativo podrá apoyar a adultos mayores o personas con alguna dificultad física para retirar los objetos de sus domicilios, con el fin de garantizar que todas las personas puedan aprovechar el servicio.

Asimismo, se pidió a la ciudadanía avisar al personal en caso de desechar vidrios, para que estos materiales sean manejados con las debidas medidas de seguridad y evitar accidentes durante la recolección.

Finalmente, la Dirección de Limpia precisó que no se recibirán aceites ni solventes, ya que este tipo de residuos representa un riesgo por las posibles reacciones que pueden provocar incendios durante su manejo.

