Realizará DABA jornadas masivas de esterilización en dos sectores de Juárez

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La campaña gratuita atenderá hasta 250 mascotas durante el fin de semana en Infonavit Jarudo y Juárez Nuevo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llevará a cabo este fin de semana dos jornadas gratuitas de esterilización de mascotas en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones orientadas al control responsable de la población animal.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que las actividades iniciarán este sábado en la Escuela Secundaria Técnica número 86, ubicada en la colonia Infonavit Jarudo.

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La atención comenzará a partir de las 7:00 de la mañana y se realizará en coordinación con el regidor Alejandro Acosta, con el propósito de acercar este servicio a las familias del sector.

Para el domingo, la campaña se trasladará a la Escuela Secundaria Estatal número 3086, localizada en la colonia Infonavit Juárez Nuevo, donde se mantendrá el mismo horario de atención.

La funcionaria indicó que en esta ocasión no será necesario realizar un registro previo para acceder al servicio, aunque la capacidad de atención estará limitada a aproximadamente 250 animales durante ambas jornadas.

Entre los requisitos para que perros y gatos puedan ser esterilizados se encuentra cumplir con 12 horas de ayuno, no presentar garrapatas ni signos de enfermedad y tener una edad mínima de tres meses.

Además, en el caso de las hembras, no deberán encontrarse en periodo de lactancia al momento de la intervención.

La dependencia también solicitó a los propietarios acudir con sus mascotas sujetas con correa o, en el caso de los gatos, dentro de transportadoras para garantizar la seguridad durante el proceso.

DABA recomendó a los asistentes llevar sombrilla, agua y protección contra el calor, debido a las altas temperaturas previstas para este fin de semana en Ciudad Juárez.

La campaña forma parte de los programas permanentes impulsados por el Gobierno Municipal para promover el bienestar animal, prevenir el abandono de mascotas y fomentar la tenencia responsable en la comunidad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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