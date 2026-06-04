Realizará Ciudad Juárez la primera Expo Financiamiento 2026 para impulsar a las mipymes

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El evento reunirá a instituciones financieras, organismos empresariales y programas de apoyo para emprendedores y empresas locales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Económico anunció la realización de la primera Expo Financiamiento 2026, un encuentro que busca acercar opciones de crédito, inversión y asesoría especializada a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas de Ciudad Juárez.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos (CEPIA), en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con la participación de instituciones financieras, organismos empresariales y dependencias de apoyo al sector productivo.

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La directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, explicó que el propósito es concentrar en un solo espacio a entidades bancarias, fondos de financiamiento, programas gubernamentales y especialistas que orienten a empresarios y emprendedores sobre las alternativas disponibles para fortalecer sus proyectos.

“Esta expo se está realizando con el propósito de reunir en un solo lugar las instituciones bancarias, organismos de apoyo empresarial, fondos de financiamiento, programas gubernamentales y especialistas que podrán orientar a los emprendedores y empresarios sobre las alternativas disponibles para fortalecer sus proyectos”.

La funcionaria informó que participarán 25 instituciones financieras que presentarán distintos esquemas de financiamiento, además de cámaras empresariales que darán a conocer programas y herramientas de apoyo para el crecimiento de los negocios.

Durante la presentación del evento, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Juárez, Carlos Alberto Noé Hernández, destacó la importancia de acercar mecanismos de financiamiento que permitan a las empresas locales integrarse a cadenas productivas de mayor valor agregado.

Por su parte, Ángel Antonio Puebla Valles, representante de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), señaló que la exposición permitirá vincular a empresarios con instituciones que ofrecen productos financieros acordes a las necesidades de cada proyecto.

“Queremos acercar financieras que puedan ofrecerle un crédito más acorde a la necesidad de cada empresa y persona que lo requiera”.

Los organizadores informaron que durante la Expo Financiamiento se presentarán opciones de crédito de corto plazo, como factoraje, arrendamiento y capital de trabajo, así como esquemas de financiamiento para inversiones fijas y proyectos de crecimiento empresarial a largo plazo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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