Realizan operativo de reordenamiento urbano en el Periférico Camino Real

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Autoridades municipales notificaron a negocios que mantenían vehículos, autopartes y chatarra sobre la vía pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal del Gobierno Municipal realizó un operativo conjunto de Reordenamiento Urbano en el Periférico Camino Real, en el tramo comprendido de la avenida Navojoa hacia el norte, con el objetivo de atender denuncias ciudadanas por invasión de la vía pública.

En las acciones participaron elementos y personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Servicios Públicos, Seguridad Vial, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Ecología y otras dependencias municipales.

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Durante el operativo se realizaron inspecciones a negocios ubicados en las inmediaciones de esta vialidad, considerada de alta movilidad para la ciudad.

Como resultado, fueron notificados ocho negocios dedicados a la compra y venta de autopartes, debido a que mantenían vehículos y chatarra sobre la vía pública, lo que afectaba el espacio destinado a la circulación.

Además, las autoridades detectaron que estos establecimientos carecían de permisos de uso de suelo y licencia de funcionamiento, por lo que se emitieron las notificaciones correspondientes para que regularicen su situación.

De igual manera, fue intervenido un puesto de venta instalado sobre la vialidad, como parte de las acciones para liberar el espacio público y atender reportes ciudadanos relacionados con obstáculos en zonas de tránsito.

La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, informó que estos trabajos forman parte de las acciones permanentes de reordenamiento urbano que se realizan en distintos sectores de Ciudad Juárez.

La funcionaria precisó que a la fecha suman 210 acciones, entre ellas 22 demoliciones de infraestructura que invadía la vía pública, con el propósito de recuperar espacios para la movilidad y mejorar el entorno urbano.

Morales Medina señaló que los operativos se han desarrollado en vialidades como avenida De las Torres, bulevar Óscar Flores, Manuel Talamás Camandari, Miguel de la Madrid, Independencia y Soneto 156.

La funcionaria destacó que el reordenamiento urbano se realiza mediante coordinación entre distintas áreas municipales, entre ellas Desarrollo Urbano, Protección Civil, Servicios Públicos, Regulación Comercial, Seguridad Pública, Ecología y Seguridad Vial.

Por parte de la Dirección de Limpia, el personal notificó a cuatro yonques que mantenían vehículos, autopartes y otros objetos sobre la vialidad, además de un particular y otro establecimiento que ocupaban áreas públicas de manera irregular.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, señaló que el Camino Real fue diseñado como una vialidad de alta velocidad, por lo que es indispensable mantener libres los carriles de circulación y respetar las distancias entre la infraestructura vial y los predios particulares o comerciales.

“No será posible regularizar actividades que impliquen la ocupación del primer carril o de áreas destinadas al tránsito vehicular, ya que esto representa un riesgo para la seguridad de quienes circulan por la zona”, señaló.

Solís Kanahan llamó a propietarios de yonques, lotes de autos y establecimientos similares a evitar el uso de la vía pública como extensión de sus negocios, con el fin de preservar condiciones seguras para automovilistas y peatones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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