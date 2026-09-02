Exhorta Resiliencia a reforzar acciones ambientales durante septiembre

Publicidad - LB2 -

La dependencia llamó a la ciudadanía a adoptar hábitos responsables en el uso de agua, energía y manejo de residuos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia exhortó a la comunidad juarense a reforzar durante septiembre el compromiso con el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales.

Yesenia Arleth Hidalgo, titular de la dependencia, destacó que las fechas ambientales conmemoradas durante este mes representan una oportunidad para generar conciencia sobre la importancia de adoptar prácticas responsables.

- Publicidad - HP1

La funcionaria señaló que estas acciones contribuyen a construir una ciudad más sostenible, siempre que exista participación tanto de la ciudadanía como de las autoridades.

Hidalgo indicó que el cuidado del entorno requiere del compromiso de todos los sectores, por lo que invitó a la población a incorporar medidas sencillas en sus actividades cotidianas.

Entre las acciones recomendadas se encuentran el uso responsable del agua y la energía, así como la adecuada disposición de residuos para reducir impactos negativos en el medio ambiente.

La titular de Resiliencia explicó que las acciones individuales pueden generar beneficios colectivos cuando se convierten en hábitos y son adoptadas por un mayor número de personas.

También reiteró el llamado a aprovechar el inicio de septiembre como una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre las actividades diarias y el entorno natural.

La dependencia subrayó que la responsabilidad ambiental debe entenderse como una tarea compartida, en la que ciudadanía y gobierno pueden impulsar medidas que favorezcan el cuidado de los recursos naturales.

Durante septiembre se conmemoran distintas fechas relacionadas con el medio ambiente, entre ellas el Día Mundial de las Aves Playeras, el 6 de septiembre, y el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, el día 16.

También se observan el Día Mundial Sin Automóvil, el 22 de septiembre; el Día Marítimo Mundial, el día 24; y el Día de Limpieza de Playas y Costas, así como el Día Nacional Sin Automóvil, el 25.

Además, el 29 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, mientras que el 30 se recuerda el Día Nacional del Guardaparque.

La Coordinación de Resiliencia reiteró que estas fechas permiten fortalecer la cultura ambiental y promover cambios cotidianos orientados a una mejor convivencia con el entorno.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.