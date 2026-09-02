Entra en vigor nuevo Reglamento de Bienestar Animal en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La actualización sustituye al ordenamiento vigente desde 2007 e incluye nuevas obligaciones, sanciones y medidas de protección animal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este miércoles 2 de septiembre entró en vigor el nuevo Reglamento de Bienestar Animal para el Municipio de Juárez, con el que se actualiza el marco normativo local en la materia después de casi dos décadas sin modificaciones de fondo.

El nuevo ordenamiento sustituye al Reglamento para la Protección y Control de Animales Domésticos del Municipio de Juárez, vigente desde 2007, y busca responder a las condiciones actuales en materia de protección, cuidado y trato digno hacia los animales.

- Publicidad - HP1

La titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), Alma Edith Arredondo Salinas, señaló que la entrada en vigor del reglamento representa un avance para Ciudad Juárez, al contar con disposiciones enfocadas específicamente en bienestar animal.

“Como dependencia nos estamos preparando para ya ejecutarlo y hacer uso de él, por lo que es muy importante que la gente esté preparada y busquen conocerlo”, mencionó.

La funcionaria explicó que el reglamento pasa de 26 a 37 artículos, además de incorporar sanciones que pueden incluir arresto de 6 a 36 horas y servicio comunitario para quienes incumplan las disposiciones establecidas.

Arredondo Salinas indicó que la dependencia promoverá mecanismos para que la ciudadanía conozca el contenido del nuevo reglamento, entre ellos la difusión de un código QR con información sobre sus alcances.

El objetivo de la actualización es fortalecer las acciones de prevención y atención del maltrato y abandono animal, así como establecer con mayor claridad las obligaciones de las personas propietarias o responsables de mascotas.

La directora de DABA señaló que las nuevas medidas buscan reforzar la prevención, el cuidado y la protección tanto de mascotas como de animales comunitarios, además de establecer sanciones para quienes incumplan la normativa.

El cambio también contempló reformas, modificaciones y derogaciones a diversas disposiciones del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez y del Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante, Policía y Buen Gobierno.

Estas adecuaciones tienen como finalidad armonizar los ordenamientos municipales con las nuevas disposiciones en materia de bienestar animal y definir con mayor precisión las atribuciones de las autoridades responsables.

El reglamento también promueve la tenencia responsable, mejora los mecanismos de atención ante situaciones de riesgo para los animales y establece criterios para la actuación institucional frente a casos de maltrato, abandono o incumplimiento de obligaciones.

La Dirección de Atención y Bienestar Animal llamó a la ciudadanía a informarse sobre el nuevo marco normativo, con el propósito de evitar sanciones y fortalecer una cultura de respeto, cuidado y responsabilidad hacia los animales en el municipio.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.