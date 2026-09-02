Informa Desarrollo Social a regidores actividades programadas para septiembre

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La dependencia mantendrá apoyos alimenticios, entrega de tinacos, material de construcción y jornadas de limpieza en colonias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social se reunieron con personal de la Dirección General de Desarrollo Social para conocer las actividades que la dependencia realizará durante septiembre en beneficio de familias juarenses.

Durante el encuentro también se abordaron acciones contempladas para la temporada invernal, como parte de la planeación operativa de la dependencia para atender necesidades en distintos sectores de la ciudad.

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Rubén García, director de Enlace Comunitario y Asistencia Social de Desarrollo Social, informó al coordinador de la comisión, Pedro Alberto Matus Peña, y a la regidora María Dolores Adame Alvarado, que durante este mes se mantendrá la atención directa a la comunidad.

El funcionario explicó que la dependencia también apoyará actividades relacionadas con las fiestas patrias, en coordinación con otras áreas municipales involucradas en la organización y operación de eventos durante septiembre.

García señaló que existe comunicación constante con la Coordinación General de Seguridad Vial y la Coordinación General de Comunicación Social, con el objetivo de atender los aspectos que correspondan a cada dependencia.

Entre los programas activos de Desarrollo Social se encuentran la entrega de apoyos alimenticios, tinacos para almacenamiento de agua, material para construcción y jornadas de limpieza en colonias.

El funcionario indicó que las jornadas de limpieza se realizan durante los fines de semana como parte del programa Juárez Amanece Limpio, mediante el cual se atienden distintos sectores del municipio.

Estas acciones son encabezadas por el director general de Desarrollo Social, Hugo Vallejo Quintana, con el propósito de mantener presencia en las colonias y acercar servicios a las familias que más los necesitan.

La Comisión Edilicia de Desarrollo Social continuará con el seguimiento a los programas y actividades de la dependencia, a fin de conocer los avances y necesidades de atención durante el mes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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