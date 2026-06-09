Realizan Consulta Indígena 2026 para fortalecer representación de pueblos originarios

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Comunidades indígenas participaron en un ejercicio orientado a definir mecanismos de participación política en futuros procesos electorales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Municipal de los Pueblos Originarios (CEMPO) fue sede de la Consulta Indígena 2026, un ejercicio de participación ciudadana enfocado en fortalecer la representación política de las comunidades indígenas asentadas en Ciudad Juárez de cara a los próximos procesos electorales locales.

La actividad reunió a autoridades tradicionales, representantes comunitarios e integrantes de diversos pueblos originarios, quienes compartieron propuestas y opiniones relacionadas con los mecanismos de participación y representación en espacios de toma de decisiones públicas.

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El encuentro fue encabezado por Isabel Carrillo Pérez, responsable de participación ciudadana y liderazgo comunitario del CEMPO, quien destacó la importancia de generar espacios donde las comunidades indígenas puedan expresar directamente sus necesidades y planteamientos.

Durante la jornada se abordaron temas vinculados con la inclusión política y el fortalecimiento de los derechos de participación de los pueblos originarios, en un ejercicio orientado a garantizar que sus voces sean consideradas en la construcción de acuerdos y políticas públicas.

Los participantes coincidieron en la relevancia de impulsar procesos que promuevan una democracia más incluyente, basada en el reconocimiento de la diversidad cultural y el respeto a los derechos colectivos de las comunidades indígenas.

El evento contó con el acompañamiento del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), organismo encargado de coordinar y dar seguimiento a los procedimientos necesarios para el desarrollo legal y transparente de la consulta.

Los organizadores destacaron la amplia participación de integrantes de los pueblos originarios, así como la colaboración institucional que permitió llevar a cabo este ejercicio de diálogo y construcción colectiva.

Las autoridades informaron que los acuerdos, actas y demás documentos derivados de la Consulta Indígena 2026 podrán ser consultados a través de los canales oficiales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde se dará seguimiento a los resultados obtenidos durante el proceso.

La consulta forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la participación de las comunidades indígenas en la vida pública y política del estado, promoviendo mecanismos que contribuyan a una representación más amplia y efectiva de los pueblos originarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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