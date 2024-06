Sabotean trabajos de la J+ en colonia Sara Lugo

Publicidad - LB2 -

Mientras realizaban trabajos de limpieza de drenaje en la colonia Franja Sara Lugo, empleados de la J+ fueron agredidos por un ciudadano molesto por las condiciones de ese sector y poco después, se presume que alguien saboteó el taponamiento que se había puesto para evitar que circulara agua de drenaje en la zona de trabajos, lo que puso en riesgo tanto a los trabajadores como al equipo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- “Hoy estuvimos en la colonia Sara Lugo desde las 6:00 de la mañana realizando trabajos de taponeamiento para poder trabajar en seco en la red de alcantarillado, pero cuando estábamos limpiando ya las alcantarillas con las máquinas vactor, llegó un usuario un poco molesto por las condiciones en que se encuentra la colonia y agredió de manera verbal a los empleados de la J+”, explicó personal del Departamento de Alcantarillado.

Según indicó, en esta zona se registran brotes de agua residual debido al taponamiento que se hace en las alcantarillas por residuos de arena, piedras, basura y gravilla, principalmente, sólidos que son arrastrados por el viento o el agua y que terminan en la red de alcantarillado, así como la basura, grasa y aceites que los mismos usuarios arrojan a través del drenaje.

“Cuando estábamos realizando nosotros la extracción de estos sólidos, teníamos tapado para poder trabajar en seco, unos minutos después, nos percatamos que se vino toda el agua por la red. Fuimos a checar los tapones y encontramos uno que estaba roto. Hay una alta probabilidad de que hayan sacado intencionalmente el tapón que estaba conteniendo el agua y lo hayan rajado con un objeto afilado. Creemos que fue alguien del sector porque nosotros como Junta de Agua no hacemos eso con nuestro equipo de trabajo”, explicó.

Esta acción puso en riesgo al personal de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, así como al equipo y a los mismos residentes de la colonia, además que atrasó por más de dos horas los trabajos que se realizaron hoy en beneficio de la colonia.

No hubo personas lesionadas ni equipo dañado, solamente el tapón de 12 por 24 pulgadas.

Precisamente, debido a que había varios reportes de brote de drenaje en la colonia, fue que la J+ programó las actividades para este viernes, cuando se limpiaron diez alcantarillas y una caja desarenadora.

“Queremos hacer hincapié en concientizar a la gente, porque estos trabajos los hacemos en apoyo de ellos y para su beneficio. No es culpa nuestra, como organismo operador, que se tapen las alcantarillas. No podemos evitarlo porque es algo ajeno a nosotros. Lo que sí hacemos constantemente es realizar los mantenimientos preventivos, porque debido a que las calles no están pavimentadas, toda la arena y basura se va a las alcantarillas. Todas tienen su tapa y cuando nos reportan que se roban alguna, la atendemos inmediatamente para evitar estos problemas, pero tampoco estamos ajenos a que sigan con los robos”, resaltó.

La J+ trabaja por y para los juarenses y cualquier daño que se genere al equipo de la Junta o a sus empleados, afecta a los usuarios.

