Realiza Salud Municipal casi 3 mil acciones preventivas y beneficia a 676 personas en Juárez

Las jornadas incluyeron vacunación, detecciones de VIH y estudios clínicos del 4 al 14 de febrero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal informó que realizó 2 mil 957 acciones de medicina preventiva del 4 al 14 de febrero, beneficiando de manera directa a 676 personas en distintos sectores de la ciudad.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, detalló que a través del Departamento de Medicina Preventiva se brindaron servicios como aplicación de vacunas, consultas y estudios clínicos.

Entre las atenciones otorgadas se incluyeron toma de glucosa, colesterol y triglicéridos, pruebas de antígeno prostático (PSA), asesoría nutricional, detección de VIH 1 y 2, sífilis y hepatitis, además de la aplicación de vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo.

Las brigadas acudieron a centros comerciales, a la Zona Centro, así como a una Feria de Salud en la colonia Hidalgo y a una campaña dirigida a integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados, con el objetivo de acercar los servicios a la población.

La funcionaria explicó que la medicina preventiva busca evitar la aparición de enfermedades, frenar su avance o reducir sus consecuencias mediante hábitos saludables, chequeos periódicos y detecciones oportunas.

Añadió que este enfoque contribuye a prevenir padecimientos como hipertensión, diabetes y depresión, así como a mantener bajo control enfermedades crónicas antes de que representen un riesgo mayor.

Con estas jornadas, el Gobierno Municipal reiteró su estrategia de promover el autocuidado y ampliar la cobertura de servicios médicos preventivos en beneficio de las familias juarenses.

