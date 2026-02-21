Movil - LB1A -
Realiza Parques y Jardines limpieza y poda en el Centro Comunitario Zaragoza

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Intervienen áreas verdes para mejorar seguridad y mantenimiento del espacio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines llevaron a cabo trabajos de limpieza general y poda de formación en el Centro Comunitario Zaragoza, ubicado en el cruce de las calles Ramón Rayón y Lázaro Cárdenas.

Las labores incluyeron retiro de basura, deshierbe y poda estructural de árboles, con el propósito de favorecer su crecimiento adecuado y mantener en condiciones óptimas las áreas verdes del espacio.

De acuerdo con la dependencia, la poda de formación permite fortalecer la estructura de los árboles y reducir riesgos derivados de ramas bajas o en mal estado, especialmente en zonas donde transitan niñas, niños y adultos mayores.

Estas acciones buscan ofrecer un entorno más seguro, ordenado y funcional para las familias que utilizan las instalaciones del centro comunitario, considerado un punto de encuentro para actividades sociales y recreativas en el sector.

La Dirección de Parques y Jardines informó que este tipo de intervenciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento en parques, jardines y espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y preservar las áreas verdes.

