Realiza Parques y Jardines limpieza y poda en el Centro Comunitario Zaragoza

Intervienen áreas verdes para mejorar seguridad y mantenimiento del espacio público.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines llevaron a cabo trabajos de limpieza general y poda de formación en el Centro Comunitario Zaragoza, ubicado en el cruce de las calles Ramón Rayón y Lázaro Cárdenas.
Las labores incluyeron retiro de basura, deshierbe y poda estructural de árboles, con el propósito de favorecer su crecimiento adecuado y mantener en condiciones óptimas las áreas verdes del espacio.
De acuerdo con la dependencia, la poda de formación permite fortalecer la estructura de los árboles y reducir riesgos derivados de ramas bajas o en mal estado, especialmente en zonas donde transitan niñas, niños y adultos mayores.
Estas acciones buscan ofrecer un entorno más seguro, ordenado y funcional para las familias que utilizan las instalaciones del centro comunitario, considerado un punto de encuentro para actividades sociales y recreativas en el sector.
La Dirección de Parques y Jardines informó que este tipo de intervenciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento en parques, jardines y espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y preservar las áreas verdes.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.