Realiza JMAS mantenimiento preventivo en pozo para anticiparse a temporada de calor

Publicidad - LB2 -

Las labores se realizan en el pozo 244 del fraccionamiento Portal del Roble y no implican suspensión del servicio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) realiza trabajos de mantenimiento preventivo en pozos que abastecen la red de agua potable, como parte de las acciones de preparación ante la próxima temporada de calor.

Este miércoles las cuadrillas trabajan en el pozo 244, ubicado en el cruce de las calles Carlos Ochoa y Adelita de Sisniega, en el fraccionamiento Portal del Roble, donde se llevan a cabo labores técnicas para revisar y renovar el equipo de extracción.

- Publicidad - HP1

Las autoridades informaron que durante estas maniobras no se registrará suspensión en el servicio de agua potable, por lo que el suministro para las viviendas cercanas continuará con normalidad.

El ingeniero René Baeza, del Departamento de Extracción y Distribución, explicó que las labores podrían extenderse hasta el jueves debido a la profundidad del pozo, que alcanza aproximadamente 300 metros.

“El mantenimiento consiste en retirar todos los tubos. Cada pozo varía en su número de tubos dependiendo de la profundidad; en este caso, el pozo cuenta con 50 tubos”, explicó.

Durante el proceso, el personal extrae la bomba, revisa cada uno de los componentes y posteriormente instala equipo nuevo, lo que permite mejorar el funcionamiento del sistema de abastecimiento.

Estos trabajos buscan prevenir fallas durante los meses de mayor consumo de agua, cuando el incremento de la demanda por altas temperaturas puede generar presiones adicionales en la infraestructura hidráulica.

La JMAS recordó que el suministro de agua potable requiere un trabajo permanente las 24 horas del día durante todo el año, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar y hacer un uso responsable de este recurso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.