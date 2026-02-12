Realiza JMAS limpieza de dique y bacheo en Parajes de San José

Publicidad - LB2 -

Intervienen calle Paseo de San José tras daños por lluvias y brotes de drenaje

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez llevó a cabo trabajos de limpieza y bacheo en el fraccionamiento Parajes de San José, para atender afectaciones derivadas de las recientes lluvias y brotes de drenaje en la zona.

Cuadrillas del departamento de bacheo intervinieron la calle Paseo de San José, donde se formaron baches de gran tamaño a causa de escurrimientos pluviales combinados con aguas residuales, situación que impactó la movilidad de vecinos del sector.

De manera paralela, personal operativo realiza la limpieza de un dique ubicado en el cruce de Costa de Oro y Paseo de San José, labores que se prevé se extiendan por al menos una semana. Aunque esta infraestructura no corresponde directamente a la JMAS, se atendió la solicitud ciudadana ante la acumulación de basura, escombro y objetos voluminosos como colchones.

Para la remoción de desechos se emplearon tres máquinas especializadas, con lo que se retiraron grandes volúmenes de residuos que obstruían la función del dique como captador de aguas pluviales.

Un residente del sector reconoció la intervención y llamó a mantener el espacio limpio para evitar que vuelva a convertirse en tiradero clandestino.

“Gracias por ayudarnos a limpiar, a ver si la gente mantiene limpio, que ya no tiren basura; la limpieza está perfecto, pero no dura limpio”.

La dependencia exhortó a la población a evitar arrojar desechos en el dique, ya que la acumulación de basura impide su correcto funcionamiento y puede generar riesgos durante la temporada de lluvias.

La JMAS reiteró que continuará con acciones de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad para atender reportes relacionados con infraestructura hidráulica y sanitaria.

