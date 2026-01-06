Movil - LB1A -
    enero 6, 2026 | 15:14
    Realiza J+ mantenimiento preventivo al colector Teófilo Borunda

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Las labores se extenderán hasta el 16 de enero para evitar brotes de aguas negras en la zona

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) inició trabajos de mantenimiento preventivo en el colector Teófilo Borunda, como parte del programa periódico de limpieza que se realiza cada tres meses con el objetivo de prevenir brotes de aguas negras y saturaciones en la red de alcantarillado.

    Las labores comenzaron este martes 6 de enero y se desarrollarán hasta el viernes 16 de enero, con suspensión durante los fines de semana, en un horario de 06:00 a 12:00 horas. Los trabajos se llevan a cabo en el carril izquierdo en sentido de poniente a oriente, entre el bulevar Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria, mediante equipos de desazolve con cucharón.

    El coordinador del Distrito 1 de Alcantarillado, Carlos Bautista Aguilar, explicó que este colector recibe una gran cantidad de aguas residuales, provenientes desde el kilómetro 20 y sectores aledaños, lo que hace indispensable su limpieza constante para evitar taponamientos.

    “Estamos sacando un poco más del metro cúbico de sólidos; para una línea, traer esa cantidad es bastante problemático en la saturación”, detalló el funcionario al explicar el funcionamiento del equipo especializado utilizado en las labores.

    De acuerdo con la J+, la principal causa de saturación del colector es la acumulación de desechos sólidos, como toallas húmedas, papel y telas, materiales que no deben ser arrojados al sistema sanitario y que complican la operación normal de la red.

    La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para hacer un uso adecuado del alcantarillado, recordando que el sistema está diseñado únicamente para transportar aguas residuales hacia las plantas tratadoras y que el mal manejo genera afectaciones que impactan a toda la ciudad.

    Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento que realiza la J+ para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura sanitaria en una de las zonas con mayor carga de aguas residuales de Ciudad Juárez.

