Realiza Estado jornada de reforestación en colonias de Ciudad Juárez

Entregan 230 árboles a comunidades para fortalecer áreas verdes y cuidado ambiental.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado llevó a cabo una jornada de reforestación en nueve colonias de Ciudad Juárez, mediante la entrega de árboles a comunidades organizadas, como parte de una estrategia de recuperación de espacios verdes.
La actividad fue coordinada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural, beneficiando a 10 consejos comunitarios, cuyos integrantes asumieron el compromiso de cuidado de los ejemplares.
Durante la jornada se distribuyeron 230 árboles de distintas especies, entre las que destacan maple, fresno, ciprés, encino, palma datilera y corona de Cristo, adaptadas a las condiciones de la región.
“Estas acciones forman parte del trabajo coordinado para fortalecer y promover el cuidado del entorno”.
Autoridades señalaron que este tipo de iniciativas buscan impulsar la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente, así como mejorar la imagen urbana y las condiciones ecológicas en zonas habitacionales.
Asimismo, destacaron que la reforestación contribuye a mitigar efectos del cambio climático, al favorecer la generación de sombra, la reducción de temperaturas y la mejora en la calidad del aire.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado refuerza su estrategia de desarrollo sostenible y fortalecimiento comunitario, promoviendo una cultura de responsabilidad ambiental en Ciudad Juárez.
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