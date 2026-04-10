Realiza Estado jornada de reforestación en colonias de Ciudad Juárez

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Entregan 230 árboles a comunidades para fortalecer áreas verdes y cuidado ambiental.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado llevó a cabo una jornada de reforestación en nueve colonias de Ciudad Juárez, mediante la entrega de árboles a comunidades organizadas, como parte de una estrategia de recuperación de espacios verdes.

La actividad fue coordinada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural, beneficiando a 10 consejos comunitarios, cuyos integrantes asumieron el compromiso de cuidado de los ejemplares.

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Durante la jornada se distribuyeron 230 árboles de distintas especies, entre las que destacan maple, fresno, ciprés, encino, palma datilera y corona de Cristo, adaptadas a las condiciones de la región.

“Estas acciones forman parte del trabajo coordinado para fortalecer y promover el cuidado del entorno”.

Autoridades señalaron que este tipo de iniciativas buscan impulsar la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente, así como mejorar la imagen urbana y las condiciones ecológicas en zonas habitacionales.

Asimismo, destacaron que la reforestación contribuye a mitigar efectos del cambio climático, al favorecer la generación de sombra, la reducción de temperaturas y la mejora en la calidad del aire.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refuerza su estrategia de desarrollo sostenible y fortalecimiento comunitario, promoviendo una cultura de responsabilidad ambiental en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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