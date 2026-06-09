Realiza Estado Feria Ambiental y entrega más de 800 árboles en Ciudad Juárez

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La jornada incluyó talleres, distribución de semillas y actividades para promover la reforestación y el cuidado del medio ambiente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), llevó a cabo la primera Feria Ambiental en las instalaciones del Parque Central de Ciudad Juárez, donde fueron entregados más de 800 árboles y arbustos de especies adaptadas a las condiciones climáticas de la región.

La actividad se desarrolló en el área oriente del parque y reunió a familias interesadas en participar en acciones de reforestación, educación ambiental y promoción de prácticas sustentables para el cuidado de los recursos naturales.

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Durante la jornada se distribuyeron ejemplares de palo verde, pino afgano, fresno, corona de Cristo y ciprés, con el propósito de fomentar la reforestación urbana y fortalecer la presencia de vegetación adecuada para las condiciones del desierto chihuahuense.

Además de los árboles y arbustos, la SDR entregó paquetes de semillas correspondientes a 10 variedades de hortalizas, entre ellas chile chilaca, chile jalapeño, tomate, calabaza y cilantro, con el objetivo de impulsar la creación de huertos familiares y promover el autoconsumo.

Los asistentes también recibieron plántulas listas para trasplante y lombricomposta producida en el propio Parque Central, como parte de las acciones orientadas al aprovechamiento sostenible de residuos orgánicos y al fortalecimiento de proyectos ambientales comunitarios.

La feria incluyó talleres y actividades educativas relacionadas con huertos urbanos, reproducción de plantas y conservación de especies nativas, además de información sobre la fauna local y técnicas adecuadas para la plantación y mantenimiento de árboles.

La Secretaría de Desarrollo Rural destacó que este tipo de eventos buscan fortalecer la participación ciudadana en acciones de protección ambiental, así como promover prácticas sustentables que contribuyan al mejoramiento del entorno urbano.

Durante la jornada también se difundieron diversos proyectos ecológicos que actualmente se desarrollan en el Parque Central, enfocados en la educación ambiental, la producción sustentable y la conservación de los recursos naturales en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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