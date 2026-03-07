Protestan ambientalistas por instalación de Oxxo en Parque Central de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Colectivo Árboles en Resistencia se manifestó contra el proyecto; discusión con vecinos generó momentos de tensión que requirieron presencia policial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Integrantes del Colectivo Árboles en Resistencia se manifestaron en el Parque Central de Ciudad Juárez para expresar su rechazo a la instalación de una tienda de conveniencia Oxxo en las inmediaciones del recinto, lo que derivó en momentos de tensión con vecinos que respaldan el proyecto.

Durante la protesta, algunos manifestantes y residentes del sector sostuvieron intercambios verbales que escalaron a un conato de pelea, luego de que ambos grupos defendieran posturas opuestas sobre la presencia de la tienda y la posible instalación de un FoodTruck dentro del área del parque.

Al lugar acudió el coordinador del Parque Central, Rafael Butchart, quien dialogó con los asistentes con el objetivo de escuchar sus inquietudes y explicar los alcances del proyecto. Sin embargo, la discusión subió de tono entre algunos participantes, lo que generó momentos de tensión frente a las instalaciones del parque.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) arribaron posteriormente al sitio para controlar la situación y solicitar a los involucrados retirarse del lugar, con el fin de evitar que el conflicto escalara a agresiones físicas.

Los integrantes del colectivo ambientalista señalaron que la apertura de franquicias comerciales dentro del parque podría afectar el carácter público y ambiental del espacio, además de advertir que el proyecto iría en contra de los lineamientos que regulan el uso del recinto.

“La apertura a franquicias Oxxo y otras más que se tienen en proyecto va en contra del reglamento del parque”, señaló la activista Leticia Chavarría, al advertir que el espacio pertenece al Gobierno Federal y se encuentra concesionado para su administración al Gobierno del Estado.

Por su parte, el coordinador del parque sostuvo que la instalación del establecimiento se encuentra dentro de lo permitido por la normativa vigente, al señalar que la Ley del Parque Central contempla actividades comerciales como parte de la operación del recinto.

“Estamos por completo dentro de la normativa con este proyecto que se está planteando; nosotros la llamamos alianza estratégica entre el Parque Central como sector público y la iniciativa privada”, afirmó Rafael Butchart.

El funcionario explicó que el artículo 2 de la Ley del Parque Central establece que el espacio debe promover actividades de recreación, esparcimiento, deporte, cultura y también fomento comercial, servicios y turismo, lo que, aseguró, respalda la viabilidad del proyecto.

